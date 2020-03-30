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В России предлагают ужесточить требования к организаторам лотерей и азартных игр

В России предлагают ужесточить требования к организаторам лотерей и азартных игр

Правительство предлагает установить, что операторами лотерей не смогут стать лица, имеющие неснятую судимость за экономические и другие преступления. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний в апреле.

Документ, разработанный кабмином, предлагает привести законодательство, регулирующее деятельность по организации и проведению азартных игр, в соответствие с Концепцией развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

В настоящее время установлено, что организатором азартных игр не может выступать юрлицо, учредителями и участниками которого являются граждане с неснятой или непогашенной судимостью за экономические преступления, умышленные преступления различной тяжести или за преступления против органов власти. 

Авторы законопроекта отмечают, что уровень развития современных технологий стирает различия между азартными играми и лотереями и обеспечивает возможность вовлечения неограниченного числа граждан в участие в лотереях. В связи с этим для защиты прав граждан предлагается дополнить закон «О лотереях» нормами, устанавливающими к оператору лотереи такие же требования, как к организаторам азартных игр.

Также предлагается закрепить в законе, что учредителями организатора азартных игр и оператора лотереи не могут быть юрлица, зарегистрированные в государствах и на территориях, не предусматривающих раскрытия и предоставления информации о финансовых операциях, то есть в офшорных зонах.

При этом в случае принятия законопроекта организаторы азартных игр и операторы лотерей обязаны будут предоставлять уполномоченному Правительством органу исполнительной власти сведения о своих бенефициарных владельцах, учредителях, членах совета директоров и коллегиальных исполнительных органов.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в марте.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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