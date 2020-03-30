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В России зарегистрированы 1534 случая инфицирования коронавирусом

В России зарегистрированы 1534 случая инфицирования коронавирусом
В России зарегистрировано 1534 случая инфицирования коронавирусом, 25% - контактные по семье, транспорту и работе, география расширяется, заявила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"По эпидемиологической ситуации на сегодняшний (день) зарегистрировано 1534 случая инфицирования новым коронавирусом в 65 регионах РФ. География расширяется. Более 25 процентов - это контактные по семье, контактные по пассажирскому транспорту и по работе", - сказала она в ходе совещания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# Россия
По материалам: ria.ru

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