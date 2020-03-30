В России зарегистрированы 1534 случая инфицирования коронавирусом

Лидия Мартынова

В России зарегистрировано 1534 случая инфицирования коронавирусом, 25% - контактные по семье, транспорту и работе, география расширяется, заявила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"По эпидемиологической ситуации на сегодняшний (день) зарегистрировано 1534 случая инфицирования новым коронавирусом в 65 регионах РФ. География расширяется. Более 25 процентов - это контактные по семье, контактные по пассажирскому транспорту и по работе", - сказала она в ходе совещания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.