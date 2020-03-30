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В российской соцсети появились сервисы «Госуслуг»

В российской соцсети появились сервисы «Госуслуг»Фото: Иван Водопьянов / «Коммерсантъ»

Российская социальная сеть «Одноклассники» совместно с порталом «Госуслуги» запустили внутри соцсети приложение, с помощью которого пользователи могут воспользоваться популярными государственными сервисами. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Таким образом, пользователи соцсети могут зарегистрировать автомобиль, подать заявку на получение материнского капитала или оформить загранпаспорт для будущих поездок. В настоящий момент в приложении доступно шесть услуг: оформление загранпаспорта и международного водительского удостоверения, регистрация автомобиля и получение водительского удостоверения после окончания автошколы, подача документов на получение материнского капитала и возможность выбрать, как им распорядиться. В будущем к приложению подключат и другие наиболее востребованные сервисы портала «Госуслуги».

Руководитель «Одноклассников» Антон Федчин отметил, что таким образом соцсеть решила поддержать пользователей в условиях, когда не все могут оформлять документы офлайн из-за карантина или самоизоляции. «Уже сейчас миллионы людей в ОК могут переводить деньги близким, пополнять транспортные карты, номера мобильных телефонов и оплачивать штрафы. С помощью "Госуслуг" набор этих сервисов будет существенно расширен», — добавил он.

Чтобы получить доступ к сервисам через соцсеть, необходимо авторизоваться через аккаунт «Госуслуг». Позже пользователи смогут получать в личных сообщениях уведомлениях о ходе получения госуслуг.

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По материалам: lenta.ru

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