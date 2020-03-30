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В Сербии каждому совершеннолетнему жителю выплатят по 100 евро

В Сербии каждому совершеннолетнему жителю выплатят по 100 евро

В связи с ударом, который коронавирус нанёс по сербской экономике и в рамках мер противодействия последствиям эпидемии рассматривается возможность выплатить каждому совершеннолетнему гражданину Сербии в независимости от социального положения единоразовую выплату в размере 100 евро. Об этом в воскресенье вечером в эфире телеканала «Прва» заявил президент республики Александр Вучич.

«Для этого необходимы немалые средства, около 520 млн. евро., которые у нас есть. Каждый совершеннолетний гражданин, работающий, безработный, пенсионер, кто угодно единоразово получит такую выплату», — отметил Вучич.

Президент также анонсировал помощь, которая будет оказана малым и средним предприятиям для обеспечения выплаты минимальной заработной платы их сотрудникам. По его словам, на это государство выделит около 700 млн. евро. При этом, Вучич особо подчеркнул, что поддержку получат лишь те предприятия, которые отказались от увольнения своих работников.

Ранее, 16 марта, из-за стремительного распространения эпидемии коронавируса в Сербии был введён режим чрезвычайного положения. По всей стране закрыты рестораны, кафе, торговые центры и другие малые предприятия. Создан специализированный кризисный штаб для ликвидации экономических последствий эпидемии, действующий непосредственно под руководством президента.

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По материалам: pnp.ru

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