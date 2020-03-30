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В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 15475 человек

В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 15475 человек
Свыше 1100 новых случаев COVID-19 и 38 смертей зафиксировано за сутки в Швейцарии, заявили в понедельник в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.

Согласно официальным данным, в стране уже выявлено 15 475 заболевших коронавирусом, новых случаев - 1139. Также за сутки в Швейцарии скончались 38 человек, общее количество жертв вируса тем самым выросло до 295.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

# В мире
По материалам: ria.ru

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