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В США некуда девать нефть: операторы нефтепроводов просят сократить добычу

В США некуда девать нефть: операторы нефтепроводов просят сократить добычу

Американские операторы нефтепроводов просят нефтедобывающие компании сократить добычу. Из-за переполненной транспортной инфраструктуры сланцевой добыче в США уже приходится отдавать покупателям нефть с доплатой.

«Вчера сказали, что некоторые техасские производители начинают получать письма от операторов нефтепроводов, которые просят сократить добычу из-за переполненных хранилищ», — написал в Twitter уполномоченный Техасской железнодорожной комиссии Райян Ситтон. Техас является крупнейшим добывающим штатом США.


Bloomberg сообщает о том, что письма рассылает крупнейший в США оператор American Pipeline LP. Эта компания управляет трубопроводами в США и Канаде общей протяженностью около 18 тыс. миль. Ее хранилища вмещают 77 млн баррелей нефти. Производители получили письмо от управления маркетинга American Pipeline LP, уточняет Bloomberg. Оно требует, чтобы клиенты доказали, что у них есть покупатель или место для разгрузки нефти.

Иллюстрация: twitter.com.

Также письма своим клиентам разослал и оператор Enterprise Products Partners LP, который управляет трубопроводами общей протяженностью 49 тыс. миль.

Как сообщало ИА Newstes , на реальном рынке сланцевой добычи в США ситуация подчас складывается еще критичнее, чем на биржевом. Отдельные компании вынуждены доплачивать за то, что у них вывезут нефть. Так, торговый дом Mercuria Energy Group Ltd предлагал покупателям 19 центов за каждый баррель, который они вывезут из хранилища.

«Это нефть в регионах, где нет покупателей», — прокомментировала агентству аналитик консалтинговой компании ESAI Energy Элизабет Мерфи. Она пояснила, что отрицательными цены становятся там, где быстро заполняются хранилища: «Скоро могут начаться остановки добычи». НПЗ сокращают производство из-за снижения спроса и у компаний сужается возможность подавать сырье в нефтепроводы. Поэтому нефть прямо из скважин скоро будет «продаваться» с доплатой не только в Вайоминге.

Ранее Белому дому пришлось отложить закупку нефти у американских производителей, чтобы поддержать их во время кризиса низких цен и перепроизводства. Конгресс отказал министерству энергетики в предоставлении средств на приобретение 77 млн тонн сырья в Стратегический нефтяной резерв.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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