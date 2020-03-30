В Варшаве объявили о победе над «Газпромом» в арбитраже

Алексей Вольцев

В госкомпании PGNiG заявили о победе в арбитражном споре с «Газпромом» и заявили, что будут требовать возмещения $ 1,5 млрд за завышенные контрактом цены. Судя по всему, разбирательство с польской компанией пошло по украинскому сценарию.

«У нас есть очень хорошие новости, чтобы рассказать всем полякам. По прошествии более пяти лет PGNiG выигрывает ценовой спор с „Газпромом“, — заявил сегодня президент PGNiG Ежи Квечинский, передает издание BiznesAlert. — Суд согласился с тем, что цены, по которым мы платили за российский газ по ямальскому контракту, были слишком высокими и нерыночными. Это означает, что наша компания сможет получить задним числом около 1,5 миллиарда долларов, что означает чуть более 6 миллиардов злотых за возмещение переплаченного газа в последние годы».

Глава PGNiG сообщил, что в действующем контракте формула цены привязана к цене нефти, но по решению арбитров будет гораздо ближе к рыночным котировкам. По новой цене польская компания будет теперь платить за российский газ с февраля и сможет подать на компенсацию в $ 1,5 млрд за завышенные с 2014 года цены. Именно тогда PGNiG решила оспаривать контракт с «Газпромом» и подала в Стокгольмский арбитраж.

«В 2014 году PGNiG попыталась договориться с «Газпромом». Но эти переговоры завершились фиаско, поэтому наша компания подала в арбитраж. И его решение положило конец ценовому спору, — добавил президент PGNiG. Он уточнил, что решение арбитров касается формулы цены: «Оно не регулирует другие процедурные вопросы. Поэтому мы формально потребуем от «Газпрома» возмещение переплаченных 1,5 миллиарда долларов США.

Напомним, что «Нафтогаз Украины» до этого сумел добиться в Стокгольмском арбитраже в разбирательстве с «Газпромом», чтобы формула цены с нефтяной привязкой была заменена на привязку к цене на немецком хабе NCG.

Напомним, что PGNiG подала в арбитраж против «Газпрома» в 2015 году и потребовала пересмотреть цены на газ. Его российская компания поставляет в Польшу по контракту, подписанному в 1996 году и действующему до 2022 года. Он предусматривает поставку около 10 млрд кубометров в год. В Варшаве заявили, что ни при каких обстоятельствах продлевать долгосрочный контракт не собираются, а планируют получать газ из альтернативных источников — в виде СПГ и по еще не построенному «Балтийскому газопроводу» из Норвегии.