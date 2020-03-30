Вирусолог объяснила разные формы протекания COVID-19

Анастасия Иванова

Формы протекания COVID-19 могут зависеть от того, как человек заразился коронавирусом, об этом в беседе с RT заявила доктор биологических наук, профессор МГУ Ольга Карпова.

"Можно заразиться вирусом, который прошел через несколько людей и в результате этого ослаб. А можно — непосредственно от разносчиков, к примеру, от летучей мыши. От этого может зависеть и то, как будет протекать болезнь", - сказала Карпова.