Вирусолог объяснила разные формы протекания COVID-19
Сегодня, 02:42 Анастасия Иванова
Формы протекания COVID-19 могут зависеть от того, как человек заразился коронавирусом, об этом в беседе с RT заявила доктор биологических наук, профессор МГУ Ольга Карпова.
"Можно заразиться вирусом, который прошел через несколько людей и в результате этого ослаб. А можно — непосредственно от разносчиков, к примеру, от летучей мыши. От этого может зависеть и то, как будет протекать болезнь", - сказала Карпова.
По материалам: ria.ru