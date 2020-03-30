Власти Башкирии намерены ввести режим самоизоляции из-за коронавируса

Влада Некрасова

Власти Башкирии намерены ввести режим самоизоляции для всех жителей региона из-за пандемии коронавируса. Об этом сегодня, 30 марта, заявил глава региона Радий Хабиров.

На оперативном совещании в правительстве Башкирии Хабиров отметил, что правительство России рекомендовало главам субъектов ввести режим самоизоляции для всех жителей по всей стране.

«Главы муниципалитетов, начинайте обдумывать. Значит, решение такое: глав муниципалитетов я соберу на ВКС. Начинайте готовить ваше видение, ресурсы, средства о переходе граждан на полную самоизоляцию», — сказал он.

По оценкам министра здравоохранения региона Максима Забелина, больницы Башкирии смогут разместить только 2635 больных, именно столько коек имеется в медучреждениях республики. Однако медики жалуются, что в больницах нет масок.

ИА Newstes уже сообщало, премьер Михаил Мишустин попросил губернаторов оценить возможность введения карантинных мер, аналогичных тем, которые введены в Москве и Подмосковье. По словам премьера, правительство одобрило ужесточение наказания для нарушителей карантина.

С 30 марта в Москве, а также в Московской и Мурманской областях действует режим всеобщей самоизоляции. Жители не должны покидать дома без веской причины. Выходить из дома разрешено только для того, чтобы поехать на работу, посетить ближайший магазин и аптеку, выгулять домашних животных и вынести мусор.