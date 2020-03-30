Власти Башкирии намерены ввести режим самоизоляции из-за коронавируса
Власти Башкирии намерены ввести режим самоизоляции для всех жителей региона из-за пандемии коронавируса. Об этом сегодня, 30 марта, заявил глава региона Радий Хабиров.
На оперативном совещании в правительстве Башкирии Хабиров отметил, что правительство России рекомендовало главам субъектов ввести режим самоизоляции для всех жителей по всей стране.
По оценкам министра здравоохранения региона Максима Забелина, больницы Башкирии смогут разместить только 2635 больных, именно столько коек имеется в медучреждениях республики. Однако медики жалуются, что в больницах нет масок.
ИА Newstes уже сообщало, премьер Михаил Мишустин попросил губернаторов оценить возможность введения карантинных мер, аналогичных тем, которые введены в Москве и Подмосковье. По словам премьера, правительство одобрило ужесточение наказания для нарушителей карантина.
С 30 марта в Москве, а также в Московской и Мурманской областях действует режим всеобщей самоизоляции. Жители не должны покидать дома без веской причины. Выходить из дома разрешено только для того, чтобы поехать на работу, посетить ближайший магазин и аптеку, выгулять домашних животных и вынести мусор.