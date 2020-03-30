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Все ниже и ниже. Цена на нефть марки Brent упала на 10,47 процента

Все ниже и ниже. Цена на нефть марки Brent упала на 10,47 процента
Цена на нефть марки Brent снизилась на 10,47%, составив 22,32 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE, сообщает РИА Новости.

По состоянию на 17.40 мск цена фьючерсов на североморскую нефть марки Brent с поставкой в мае снижается на 10,47%, до 22,32 доллара за баррель. Таким образом, цена на нефть Brent достигла минимального уровня с 2002 года

Фьючерсы Brent с поставкой в июне дешевеют на 7,69%, до 25,8 доллара за баррель. Также известно, что стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI опускается на 5,76%, до 20,27 доллара за баррель.


ОПЕК+ не смогли продлить договоренности по добыче нефти: Москва предлагала сохранить существующие условия, а Эр-Рияд – дополнительно снизить добычу. В результате с 1 апреля сделка ОПЕК+ прекращает свое действие и ограничений у участников альянса больше не будет.

Ранее радио Sputnik сообщило, что цена на нефть марки Brent преодолела минимум с 2003 года.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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