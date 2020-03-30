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«Второй человек после Президента» – так может называться детективный сериал, но не внутренняя политика в РФ

«Второй человек после Президента» – так может называться детективный сериал, но не внутренняя политика в РФ

Визит Президента РФ Владимира Путина в московскую клинику в Коммунарке и череда последовавших событий дали повод для политических дискуссий и очередного витка межэлитного противостояния. Сопровождающий Президента мэр Москвы Собянин стал называться "почти вице-президентом", "вторым человеком в стране", при этом аналитики предлагают новую политическую реальность с "партией эпидемии", партией голосования" и "партией обнуления", - реальность, развёртываемую "параллельно" существующим политическим институтам.

В водоворот вбросов и спекуляций оказался затянут и премьер Михаил Мишустин, чьи "акции" на бирже политических прогнозов то падали, то взмывали вверх. Мы имеем дело с конкуренцией команд и, вероятно, намерением некой третьей стороны "стравить" мэра столицы и премьера, обострить конфликтность в окружении Путина, уверен руководитель Фонда защиты прав инвесторов в иностранных государствах Ярослав Евгеньевич Богданов.

Конечно, работа Сергея Собянина по предотвращению эпидемии вызывает уважение у одних и ревность у других, но не нужно "путать масштабы" градоначальника и премьера. Личные визиты Владимира Путина в "горячие точки" (а Москва сегодня - одна из таковых в отношении коронавируса) - привычный президентский формат управления, и сопровождающие Президента руководители региона или города всегда "рискуют" укрепить или ослабить свои позиции. В этой связи, команда Собянина сработала по-своему хорошо, но сравнивать его с первыми лицами страны не совсем корректно.

Однако спекуляции в отношении "второго человека" чётко обозначают слабое место у Мишустина - собственную премьерскую повестку. Очевидно, что в условиях усиливающихся санкций, нефтяной войны с ОПЕК и эпидемии коронавируса стабильность в стране является важнейшим ориентиром для Правительства РФ, и глава Кабмина успешно проявляет свою технологичность и компетенции в этом деле. Но премьеру нельзя "мельчить", сужать горизонт собственной работы. Тем более, что второй, и - значительной частью обозначенных проблем является их международный, планетарный статус. В санкции, нефтяную войну и эпидемию погружено всё человечество, добавляются новые сюжеты (зерновые войны, перебои с продовольствием и т.д.). Это, как минимум, ставит перед Кабмином задачи международного уровня.

, - подчеркнул Ярослав Богданов.

Справка:

 – председатель совета Фонда защиты прав инвесторов в иностранных государствах. В данный момент Фонд занимается защитой акционеров банка «Снорас» (Snoras) незаконно национализированного правительством Литвы в 2011 году, делом с обманутыми вкладчиками банка «Траст» и другими аналогичными делами.

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По материалам: u-f.ru

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