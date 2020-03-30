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Вычислен заразивший коронавирусом элиту Великобритании «нулевой пациент»

Вычислен заразивший коронавирусом элиту Великобритании «нулевой пациент»Мишель БарньеФото: Adam Berry / Getty Images

«Нулевым пациентом», заразившим коронавирусом представителей правящей элиты Великобритании, может быть глава делегации Евросоюза на переговорах по Brexit, французский политик Мишель Барнье. Его вычислили журналисты, пытающиеся понять, от кого мог заразиться коронавирусом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, пишет Daily Mail.

Барнье попал под подозрение, так как 5 марта вел переговоры в Брюсселе с главой британской делегации Дэвидом Фростом. На следующий день правительство Великобритании объявило о самоизоляции Фроста в связи с обнаружением у него «легких симптомов» коронавирусной инфекции. Считается, что именно он стал первым зараженным коронавирусом человеком из окружения Джонсона.

Вслед за Фростом на удаленную работу перешли другие высокопоставленные британские чиновники, в том числе Хелен Макнамара, возглавляющая правительственный комитет по вопросам этики. Вскоре стало известно и о заболевании премьера. Отмечается, что Джонсон, несмотря на временную изоляцию и недомогание из-за сухого кашля, не желает передавать свои полномочия министру иностранных дел Доминику Раабу.

23 марта Джонсон объявил о введении всеобщего карантина в стране. Британцам разрешают выходить на улицу только по нескольким поводам. К ним относятся покупка товаров первой необходимости, занятия спортом раз в день, медицинские нужды и поездка на работу. Также в стране действует запрет на собрания группами более двух человек.

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса (США), в Великобритании зарегистрировано 19,7 тысячи случаев заражения коронавирусом, свыше 1,2 тысячи человек скончались.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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