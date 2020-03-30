Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

За фейки о коронавирусе накажут многомиллионными штрафами

За фейки о коронавирусе накажут многомиллионными штрафамиФото: Игорь Евдокимов / «Коммерсантъ»

Обнародованы размеры штрафов за распространение недостоверной информации об эпидемиях (в частности о коронавирусе) и обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и здоровью людей. Как сообщает «Интерфакс», за публикацию фейков юридическим лицам будет грозить штраф в размере до пяти миллионов рублей, а при повторном нарушении — до десяти миллионов рублей.

В соответствии с поправками предлагается дополнить статью КоАП двумя частями — 10.1 и 10.2. Первая будет регулировать штраф за распространение в СМИ заведомо недостоверной информации под видом достоверной. Размер штрафной санкции в этом случае составит от полутора до трех миллионов рублей.

Статья 10.2 будет касаться распространения фейков, которые привели к чьей-либо смерти или принесли урон здоровью или имуществу. Сюда же отнесут публикацию недостоверных сведений, которые вызвали нарушение работы транспорта, объектов жизнеобеспечения или социальной инфраструктуры. Штрафы для юридических лиц составят от трех до пяти миллионов рублей.

В случае повторного нарушения штраф для граждан составит от 300 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц — от 600 до 900 тысяч рублей. Уточняется, что Госдума может принять эти поправки уже 31 марта.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции вычислили россиянина, который анонимно опубликовал в сети недостоверную информацию о количестве заразившихся коронавирусом в Пензенской области. Мужчине грозит штраф размером до 100 тысяч рублей.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Победившая коронавирус Ольга Куриленко ответила на вопросы о болезни
Победившая коронавирус Ольга Куриленко ответила на вопросы о болезни
Путин дал поручения полпредам в связи с COVID-19
Путин дал поручения полпредам в связи с COVID-19
В Варшаве объявили о победе над «Газпромом» в арбитраже
В Варшаве объявили о победе над «Газпромом» в арбитраже
Финляндия продлит ограничения по коронавирусу
Финляндия продлит ограничения по коронавирусу
Лавров и Помпео обсудили ситуацию с коронавирусом
Лавров и Помпео обсудили ситуацию с коронавирусом
Польша объявила о победе над «Газпромом»
Польша объявила о победе над «Газпромом»
За фейки о коронавирусе накажут многомиллионными штрафами
За фейки о коронавирусе накажут многомиллионными штрафами
Путин призвал информировать людей о ситуации с коронавирусом
Путин призвал информировать людей о ситуации с коронавирусом
Дана Борисова: «У меня нет регистрации, я бомж»
Дана Борисова: «У меня нет регистрации, я бомж»
Аналитик назвал факторы, которые решат судьбу рубля в апреле
Аналитик назвал факторы, которые решат судьбу рубля в апреле
Писатели из России и других стран помогут бороться с коронавирусом
Писатели из России и других стран помогут бороться с коронавирусом
Меган Маркл и принц Гарри опубликовали прощальный пост в Instagram (они перестают вести свою страницу в соцсети)
Меган Маркл и принц Гарри опубликовали прощальный пост в Instagram

Топ на сегодня

Эксперт: Ослабление доллара к евро — хороший сигнал для рынков
Эксперт: Ослабление доллара к евро — хороший сигнал для рынков
С 1 апреля АвтоВАЗ поднимает цены на LADA
С 1 апреля АвтоВАЗ поднимает цены на LADA
Австралийцы с лайнера Vasco da Gama пройдут карантин на острове
Австралийцы с лайнера Vasco da Gama пройдут карантин на острове
Полиция просит продлить сроки следствия по делу Шеремета: еще около 20 экспертиз
Полиция просит продлить сроки следствия по делу Шеремета: еще около
Российские власти одобрили повышение штрафов за нарушение карантина
Российские власти одобрили повышение штрафов за нарушение карантина

Еще по теме

Сенаторы одобрили «закон о фейках в интернете»
Парламентарии ужесточили штрафы за распространение ложных новостей
В России допустили уголовную ответственность за фейки о коронавирусе
Россиян предупредили об ответственности за распространение фейков о коронавирусе