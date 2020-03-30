Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Заразившегося коронавирусом Пласидо Доминго госпитализировали

Заразившегося коронавирусом Пласидо Доминго госпитализировалиПласидо Доминго Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Испанский оперный певец Пласидо Доминго госпитализирован в мексиканском городе Акапулько с коронавирусом. Об этом сообщает CNN.

Представитель легендарного 79-летнего тенора уточнил телеканалу, что Доминго попал к врачам из-за осложнений. Сейчас у него все хорошо, он реагирует на лечение и идет на поправку, заверил он.

22 марта стало известно, что у испанского оперного певца Пласидо Доминго обнаружили коронавирус. Тенор рассказал, что вместе с семьей он находится в самоизоляции. Все его родные чувствуют себя хорошо, однако у самого Доминго был кашель, поднялась температура, в связи с чем он и решил сдать тест на инфекцию.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Трамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в США
Трамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в США
Кинокритик выбрал лучшие фильмы "Золотого века Голливуда" о пандемиях
Кинокритик выбрал лучшие фильмы "Золотого века Голливуда" о пандемиях
Продовольственные ретейлеры в Москве работают в обычном режиме
Продовольственные ретейлеры в Москве работают в обычном режиме
Заразившегося коронавирусом Пласидо Доминго госпитализировали
Заразившегося коронавирусом Пласидо Доминго госпитализировали
Япония закроет границы для иностранцев
Япония закроет границы для иностранцев
Русский случайно оказался в чате американцев и осыпал их матом
Русский случайно оказался в чате американцев и осыпал их матом
Трети офисных работников предсказали увольнение из-за коронавируса
Трети офисных работников предсказали увольнение из-за коронавируса
Стал известен результат теста Игоря Николаева на коронавирус
Стал известен результат теста Игоря Николаева на коронавирус
В Госдуме одобрили проект об идентификации клиентов игорных заведений
В Госдуме одобрили проект об идентификации клиентов игорных заведений
Москвичам предрекли массовые увольнения из-за пандемии
Москвичам предрекли массовые увольнения из-за пандемии
В пленку можно завернуть всё!
В пленку можно завернуть всё!
Гадание по картинке: что ждет в апреле 2020 года
Гадание по картинке: что ждет в апреле 2020 года

Топ на сегодня

В Москве не рекомендовано выпускать детей на улицу из-за коронавируса
В Москве не рекомендовано выпускать детей на улицу из-за коронавируса
Видение в период испытаний. Жители Аргентины увидели в небе Деву Марию
Видение в период испытаний. Жители Аргентины увидели в небе Деву Марию
Сербия поставила Пакистану модернизированные танки
Сербия поставила Пакистану модернизированные танки
«Какие милые»: Наталья Подольская опубликовала фото с мужем и сыном
«Какие милые»: Наталья Подольская опубликовала фото с мужем и сыном
Губерниев вышел из дома и потребовал «полного и тотального» карантина
Губерниев вышел из дома и потребовал «полного и тотального» карантина

Еще по теме

У оперного певца Пласидо Доминго обнаружили коронавирус
У Пласидо Доминго обнаружили коронавирус
Еще 11 женщин обвинили оперного певца Пласидо Доминго в домогательствах
Заболевший в США певец Алексей Воробьев остался без теста на коронавирус