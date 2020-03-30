Зеленский призвал депутатов Рады «лечь» под МВФ для получения кредита

Анастасия Иванова

Вечером 29 марта президент Украины Владимир Зеленский обратился к согражданам. Обращение было посвящено заседанию Верховной рады, которое должно состояться 30 марта.

Глава государства заявил, что парламент должен принять законы для получения кредита МВФ, от которого «зависит судьба страны», однако при этом сообщил об уже поступающей помощи от Китая. Видео опубликовал в Facebook Офис президента.

«Сегодня в „Борисполе“ приземлился второй самолет из Китая. Он доставил 300 000 специальных респираторов и 35 000 защитных костюмов для врачей, военных и полицейских. Также на борту — почти два миллиона масок для населения. Груз уже распределен, он направляется в регионы Украины», — рассказал президент.

Он добавил, что сегодня ночью самолет снова вылетит в Китай за следующим грузом. Страна ожидает прибытия отдельной доставкой 100 000 высокоточных ПЦР-тестов.

Также Зеленский напомнил, что 30 марта должно состояться внеочередное заседание Верховной Рады. Из-за коронавируса Украина фактически оказалась на распутье.

«Первый — принятие двух жизненно важных законов. После чего мы получим поддержку от наших международных финансовых партнеров в размере не менее 10 миллиардов долларов. Второй путь — провал этих законов. После — упадок экономики и угроза дефолта. Последние недели Офис президента и Кабмин делали все, что от нас зависело. Мы договорились о финансовой поддержке для Украины. Мы и правительство свой путь выбрали. Теперь — очередь за народными депутатами», — рассказал Зеленский.

Зеленский призвал народных депутатов осознать свою ответственность как «слуг народа» и принять два необходимых законопроекта, необходимых для получения «международной финансовой помощи».

Напомним, что речь идет о снятии моратория на продажу сельхозземель («земельный закон») и законе о реформе банковской системы Украины. Последний также называют «антиколомойским» законом, так как он призван не допустить, чтобы олигарх Игорь Коломойский смог вернуть себе «Приватбанк».

Эксперты отмечают, что в этой ситуации Зеленский находится на политической «растяжке». Оба законопроекта непопулярны и голосование по ним не гарантировано, так как согласия на этот счет не даже в самой президентской фракции «Слуга народа». Сейчас имеется всего около 170 голосов за «антиколомойский закон». Но даже из них несколько десятков колеблются.

Ранее ИА Newstes сообщало, что несмотря на пандемию коронавируса, требования МВФ к Украине не меняются. Однако теперь уже ясно, что правительство страны просто не в состоянии в данный момент принять законы в том виде, в каком этого требуют внешние кредиторы.