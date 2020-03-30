Зеленский призвал депутатов Рады «лечь» под МВФ для получения кредита
Вечером 29 марта президент Украины Владимир Зеленский обратился к согражданам. Обращение было посвящено заседанию Верховной рады, которое должно состояться 30 марта.
Глава государства заявил, что парламент должен принять законы для получения кредита МВФ, от которого «зависит судьба страны», однако при этом сообщил об уже поступающей помощи от Китая. Видео опубликовал в Facebook Офис президента.
Он добавил, что сегодня ночью самолет снова вылетит в Китай за следующим грузом. Страна ожидает прибытия отдельной доставкой 100 000 высокоточных ПЦР-тестов.
Также Зеленский напомнил, что 30 марта должно состояться внеочередное заседание Верховной Рады. Из-за коронавируса Украина фактически оказалась на распутье.
Зеленский призвал народных депутатов осознать свою ответственность как «слуг народа» и принять два необходимых законопроекта, необходимых для получения «международной финансовой помощи».
Напомним, что речь идет о снятии моратория на продажу сельхозземель («земельный закон») и законе о реформе банковской системы Украины. Последний также называют «антиколомойским» законом, так как он призван не допустить, чтобы олигарх Игорь Коломойский смог вернуть себе «Приватбанк».
Эксперты отмечают, что в этой ситуации Зеленский находится на политической «растяжке». Оба законопроекта непопулярны и голосование по ним не гарантировано, так как согласия на этот счет не даже в самой президентской фракции «Слуга народа». Сейчас имеется всего около 170 голосов за «антиколомойский закон». Но даже из них несколько десятков колеблются.
Ранее ИА Newstes сообщало, что несмотря на пандемию коронавируса, требования МВФ к Украине не меняются. Однако теперь уже ясно, что правительство страны просто не в состоянии в данный момент принять законы в том виде, в каком этого требуют внешние кредиторы.