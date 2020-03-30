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Жителям небольших деревень могут провести Интернет

Жителям небольших деревень могут провести Интернет

Услуги связи в сёлах, где проживает от 100 до 500 человек, могут стать доступнее — соответствующий правительственный законопроект, направленный на обеспечение максимального охвата связью и Интернетом, Госдума может рассмотреть во втором чтении на одном из ближайших пленарных заседаний.

Сейчас к услугам связи, оказание которых обязательно любому пользователю на всей территории России, относятся телефонная связь с использованием таксофонов в отдалённых и труднодоступных поселениях; услуги доступа в интернет с использованием пунктов коллективного доступа в поселениях от 500 человек, а также с использованием точек доступа Wi-Fi в поселениях численностью 250-500 человек.

Законопроектом предлагается, в том числе, обеспечить доступом в Интернет жителей населенных пунктов с населением от 100 до 500 человек. Инициатива призвана создать дополнительные условия для развития инфраструктуры связи на всей территории страны и защитить интересы людей, живущих в малонаселённых пунктах, отмечается в пояснительной записке.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в марте.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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