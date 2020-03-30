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Звездный Instagram: заразиться позитивом, а не коронавирусом

Звездный Instagram: заразиться позитивом, а не коронавирусом

Понятно, что коронавирус подчинил себе почти все — на небе в соцсетях сейчас только и разговоров, что о нем. Эпидемия властно диктует свои правила: самоизоляция, карантин, удаленная работа, культурная жизнь в режиме онлайн и никаких больше вечеринок — эта новая реальность сейчас захватывает весь мир. Но место для радости, смеха, новых открытий, творчества, любви и дружбы все равно осталось — по крайней мере, это демонстрируют звезды в инстаграме.

Светлана Лобода, Полина Гагарина, Кайли Дженнер, Настя Ивлеева, Вера Брежнева, Джессика Альба и другие знаменитости продолжают активно вести микроблоги, рассказывая подписчикам, как пережить эти непростые времена. И если чем и можно заразиться, разглядывая эти кадры, то только позитивом.

Лучшие фото — в нашей подборке!


Рита Дакота


Настя Каменских


Елена Темникова


Регина Тодоренко


Екатерина Варнава


Нюша с супругом


Ани Лорак


Ирена Понарошку


Полина Гагарина с дочерью


Настя Ивлеева


Кристина Асмус


Наталья Ионова


Мирослава Дума


Вера Брежнева


Наталья Водянова с детьми


Кайли Дженнер


Нина Агдал


Рози Хантингтон-Уайтли


Алессандра Амбросио


Кайя Гербер


Барбара Палвин


Джессика Альба


Эмбер Херд


Тесс Холлидей


Рита Ора


Айрленд Болдуин


Кьяра Ферраньи


Евгений Чичваркин


Александра Бортич


Айза Анохина


Яна Рудковская


Дарья Клюкина


Дима Билан


Татьяна Навка


Мария Шарапова


Тина Канделаки


Анастасия Решетова с сыном


Анна Седокова с дочерью


Сергей Лазарев


Владимир Варнава


Светлана Устинова


Полина Киценко


Светлана Бондарчук


Ника Белоцерковская


Елена Крыгина


Ник Джонас и Приянка Чопра


Кара Делевинь


Натали Портман
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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