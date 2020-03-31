"Аэрофлот" отменил 62 рейса из-за ограничений по количеству пассажиров

Алексей Вольцев

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" отменила более 60 рейсов из-за введённых ограничений по количеству прилетающих в московский аэропорт "Шереметьево" пассажиров, 31 марта - 2 апреля будет выполнять по 2-3 чартера в день, сообщается на сайте компании.

"В связи с введёнными ограничениями по количеству прилетающих пассажиров в международный аэропорт "Шереметьево" (не более 500 человек в сутки), отменяются следующие рейсы ...", - говорится в сообщении.

Далее идёт список из 62 рейсов, как из-за рубежа в "Шереметьево", так и из него за рубеж.

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