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Алла Пугачева поздравила Лайму Вайкуле с днем рождения и поделилась совместным снимком

Алла Пугачева поздравила Лайму Вайкуле с днем рождения и поделилась совместным снимком

Сегодня свой день рождения отмечает Лайма Вайкуле — известной певице исполнилось 66 лет. Поздравить ее с праздником решила ее близкая подруга Алла Пугачева, которая поделилась в инстаграме селфи с именинницей.


Лайма Вайкуле и Алла Пугачева

У дамы с дюн день рождения! Прекрасная и талантливая, живи долго и счастливо,

— пожелала Вайкуле Примадонна.

"Дамой с дюн" 70-летняя Пугачева Вайкуле назвала неслучайно. Так называется серия их юмористических видеороликов, которые можно найти в соцсетях.


 



 


Очевидно, что это фото не новое — из-за карантина певицы теперь могут общаться разве что по телефону. Раньше же семейство Пугачевой и Галкиных часто встречалось с латвийской певицей во время каникул в Юрмале, где она живет. Этот курорт у Примадонны и ее супруга — в числе любимых, прошлым летом они провели там отпуск вместе со своими детьми Лизой и Гарри.

День рождения в этом году Лайма Вайкуле праздновать не будет из-за пандемии коронавируса — праздник она отметит в узком семейном кругу в своем загородном доме.


 


# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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