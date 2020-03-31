"Алла - тот еще монстр": Пугачеву обвинили в сокрытии от Галкина нефтяного бизнеса

Вадим Карасев

Продюсер популярной группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил изданию "Собеседник", что 70-летняя Алла Пугачева держит в тайне от мужа Максима Галкина свой нефтяной бизнес.

Недавно Андрей Разин рассказал, что в Нефтеюганске у Аллы Пугачевой есть собственная нефтяная скважина, с которой певица получает очень большой доход. После этого ее супруг Максим Галкин высмеял продюсера "Ласкового мая". "Адресок скважины не подкинете, хоть будем знать, где деньги наши", - написал комик в инстаграме.

Однако Разин продолжает настаивать, что у Примадонны российской эстрады есть свой нефтяной бизнес, однако она якобы скрывает его от мужа.

В том, что Максим не знает, нет ничего удивительного. Это тайна Аллы Борисовны. Он же очередной ее муж. Может, завтра она с ним разведется? Зачем она будет рассказывать ему обо всем, что у нее есть. Максим не созрел: он еще маленький.

Продюсер "Ласкового мая" назвал Примадонну российской эстрады "монстром", отметив, что хорошо относится к ее супругу.

"Галкин пока еще ребенок, поэтому ничего не знает о нефтяной вышке Пугачевой. А Алла Борисовна – еще тот монстр. Наверное, Галкин у нее еще не в таком доверии. Может, когда-то, лет через 30 или 50, Максим почитает завещание Пугачевой и увидит, что скважина-то на самом деле есть", - заявил Разин.

До этого скандальный критик Сергей Соседов разнес отпраздновавшую в уходящем году свой 70-летний юбилей Примадонну. Эксперт назвал концерты Аллы Пугачевой "печальным зрелищем".

Это очень печальное зрелище. Мы видим немощь этих людей. Пугачева, извините, еле дышит, когда стоит на сцене. Это невозможно смотреть. Я вижу эфиры, трейлеры, интервью каналам — она еле стоит. Какой она может дать концерт?

С Сергеем Соседовым согласился исполнитель Прохор Шаляпин, заявивший, что сцена не должна быть местом для жалости.

Певец призвал "старую гвардию" признать, что их время ушло, и освободить место на сцене для молодых артистов.

Как писал NEWSTES, ранее экс-стилист Пугачевой призвал Киркорова признаться в гомосексуализме.