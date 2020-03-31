Анастасия Решетова показала, как поддерживает себя в форме на карантине: "Несколько упражнений для красивой попы"

Вадим Карасев

В самоизоляции из-за пандемии коронавируса многие звезды ищут альтернативные способы поддерживать себя в форме и осваивают домашние тренировки. Так, на днях свой фирменный комплекс упражнений показала 24-летняя возлюбленная Тимати, Анастасия Решетова. Девушка опубликовала в инстаграме видеоролик, снятый на крыше ее дома, на котором продемонстрировала, как с помощью резинок для фитнеса и других спортивных снарядов добиться упругих ягодиц.

Ратмир в этом время спал рядом в коляске. Вот несколько упражнений для красивой попы (была у меня такая когда-то), которые можно выполнять дома с помощью фитнес-резинок. Сохраняй и делай также. На карантине есть два варианта — сидеть перед телеком и разъедаться или выделять часик для работы над телом, чтобы к лету выглядеть прилично (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.).

Многие подписчики похвалили Настю за старательную работу над фигурой, а также поблагодарили ее за полезный комплекс упражнений, которые без труда можно выполнять дома во время карантина:

Вы большая молодец, сейчас есть много времени посвящать его самообразованию и своему телу.Спасибо за подборку упражнений!

Красотка.





Анастасия Решетова





Напомним, что на карантине Анастасия Решетова сидит с возлюбленным Тимати и их сыном Ратмиром, который появился на свет пять месяцев назад. В своем инстаграме модель часто высказывается о важности соблюдения режима самоизоляции и призывает всех своих подписчиков оставаться дома, чтобы замедлить распространение вируса.





Анастасия Решетова и Тимати с сыном Ратмиром

Свой салон красоты Inhype Beauty Zone на этой неделе Решетова по распоряжению Владимира Путина закрыла на карантин. В освободившееся от дел время Анастасия не только занимается спортом, но и заботится о сыне. Девушка пользуется услугами няни только в исключительных случаях, а в остальное время с удовольствием сама кормит Ратмира, переодевает его, купает и укладывает спать.





Анастасия Решетова с сыном Ратмиром