Антимонопольный комитет потребовал прекратить рекламу лекарств от коронавируса

Алексей Вольцев

Антимонопольный комитет Украины дал обязательные для рассмотрения рекомендации производителям лекарств, рекламным холдингам и украинским телеканалам относительно рекламы лекарств от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.Как отмечается в сообщении, реклама может вести потребителя в заблуждение, поскольку согласно официальной позиции Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения Украины, на сегодня нет подтвержденных лекарств от нового коронавируса COVID-19.АМКУ рекомендует воздержаться от рекламы лекарственных средств, содержание которой касается лечения и/или профилактики коронавирусов, без надлежащего обоснования согласно действующего законодательства, в частности без наличия официальных рекомендаций Министерства здравоохранения Украины.