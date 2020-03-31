Армянскую оппозицию обвинили в «парализации» системы здравоохранения страны

Влада Некрасова

Национальное собрание (парламент) Армении проголосовало сегодня, 31 марта, по законопроектам, представленным ранее в рамках внеочередного заседания законодательного органа республики. По итогам голосования пакет поправок в законы «О правовом режиме чрезвычайного положения» и «Об электронных коммуникациях» не был принят ввиду отсутствия кворума. Об этом сообщает информационно-аналитический портал VERELQ.

До начала голосования, глава оппозиционной фракции «Просвещённая Армения» Эдмон Марукян предложил коллегам из «Процветающей Армении» (лидер одноимённой партии — Гагик Царукян) бойкотировать голосование с учётом того факта, что в зале присутствует не более 65 депутатов правящего блока «Мой шаг» (МШ). Глава фракции МШ Лилит Макунц в ответ на это призвала оппозиционных коллег проголосовать за принятие законопроекта и учесть, что подобное ужесточение действующего режима чрезвычайного положения «может спасти жизни многих людей».

Пакетом поправок в законы «О правовом режиме чрезвычайного положения» и «Об электронных коммуникациях» был предусмотрен сбор данных о локации и звонках граждан страны. Подобное вмешательство в личную жизнь предусмотрено с целью определения контактов лиц, у которых уже обнаружен или будет обнаружен коронавирус нового типа (Covid-19). Также в специально создаваемой для этих целей системе будут собираться данные, являющиеся врачебной тайной. Предусмотрено внедрение электронных приложений, с помощью которых, при наличии соответствующего решения правительства, будет возможно проверить данные о состоянии здоровья, предъявить требования самоизолироваться, а также проконтролировать выполнение всех этих требований гражданами.

После завершения голосования Лилит Макунц призвала армянскую общественность обратить внимание на то, что действия оппозиции способствуют «парализации всей системы здравоохранения» республики.

Эдмон Марукян, в свою очередь, подчеркнул, что властям не следует взваливать ответственность за своё бездействие на оппозицию. Он напомнил, что в состав фракции правящего блока входит 88 депутатов, и голосование не было бы сорвано, если бы все они присутствовали на заседании.

Напомним, в Армении с 16 марта по 14 апреля действует режим чрезвычайного положения для борьбы с распространением коронавируса. Ограничены въезд и выезд из страны, запрещены публичные мероприятия. 24 марта власти республики ужесточили режим ЧП.

Согласно последним данным Министерства здравоохранения Армении, в стране подтверждено 532 случая заражения коронавирусной инфекцией, трое человек умерли.