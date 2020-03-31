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"Белавиа" временно приостановит рейсы в Домодедово и Шереметьево

"Белавиа" временно приостановит рейсы в Домодедово и Шереметьево
Белорусская авиакомпания "Белавиа"  на фоне распространения нового типа коронавируса приняла решение приостановить рейсы в столичные аэропорты "Домодедово" и "Шереметьево" по 30 апреля, а также полеты в Казахстан – до 14 апреля и на Украину до 24 апреля. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте компании.

"В связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания "Белавиа" приостанавливает выполнение полетов по следующим маршрутам: в аэропорты Москвы (Домодедово, Шереметьево) по 30 апреля; в Нур-Султан, Алматы Казахстана – с 31 марта по 14 апреля, во все пункты Украины (Киев, Одесса, Львов, Харьков) – до 24 апреля", – говорится в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19, пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 690 тысяч случаев заражения, свыше 33 тысяч человек умерли.


сообщало, что синоптики рассказали о сроках прихода убивающей COVID-19 погоды.
# В мире
По материалам: ria.ru

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