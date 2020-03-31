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Цена мексиканской нефти упала до десяти долларов за баррель

Цена мексиканской нефти упала до десяти долларов за баррель
Цена экспорта мексиканской нефти опустилась в первый день торгов после выходных ещё на 20%, остановившись к концу дня на отметке 10,37 доллара, сообщила нефтяная корпорация Pemex.

Падение стоимости нефти до уровня конца 1990-х годов, когда ценовое противостояние Саудовской Аравии и Венесуэлы наложилось на падение спроса из-за азиатского финансового кризиса, продолжается на фоне агрессивной ценовой политики Эр-Рияда в борьбе за долю рынка и новостей из Норвегии, запускающей на полную мощность месторождение Йохан Свердруп в Северном море.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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