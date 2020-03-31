Число зараженных коронавирусом в Израиле достигло 4831 человека

Алексей Вольцев

Число пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Израиле за сутки выросло на 484 человека и достигло 4831, два человека умерли, сообщает министерство здравоохранения страны.

Согласно утренней сводке израильского министерства, во вторник число диагностированных случаев коронавируса в Израиле достигло 4831, из них 83 человека в тяжелом состоянии. При этом 163 человека выздоровели. В общей сложности скончались из-за вируса 17 человек.

Госпитализированы 573 заболевших, 2580 проходят лечение дома, 619 находятся под наблюдением врачей в специально оборудованных гостиницах.

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