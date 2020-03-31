Член СПЧ попросил МИД и посольство США проверить состояние Осиповой

Лидия Мартынова

Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод сообщил, что обратился в МИД России и американское посольство в Москве с просьбой проверить состояние здоровья и условия содержания россиянки Богданы Осиповой, осужденной в США за похищение собственного ребенка, на фоне коронавируса.

"Я обратился к послу США в Москве и министру иностранных дел Сергею Лаврову в связи с тем, что мама Богданы Осиповой обратилась с тревожным письмом с просьбой обратиться к властям США, с тем чтобы Богдану Осипову перевели на домашний режим. Тут уж не говорится о пересмотре приговора, хотя это будет в перспективе, но по крайней мере обеспечить ей человеческие условия содержания, не дать погибнуть в тюрьме, проверить состояние здоровья, обеспечить ее необходимыми медикаментами, просто элементарными средствами гигиены", - рассказал РИА Новости Брод.