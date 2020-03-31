Что смотреть онлайн 31 марта. Расписание трансляций

Анастасия Иванова

Утро

. Снег в конце марта и в начале всеобщей изоляции – точно не помеха онлайн-трансляциям из крупнейших концертных залов, оперных театров и музеев. Сегодня начало в 19:00, как это не удивительно, – редкость. Что и где интересного в Сети – в подборке РИА Новости.

C 2:30 (31 марта) до 01:30 (1 апреля) на площадке Play, транслирующей спектакли Метрополитен-оперы, будет доступна видеозапись оперы Франсиса Пуленка "Диалоги кармелиток". Постановка Джона Декстера, дирижер Янник Незе-Сеген, в главных ролях: Изабель Леонард, Адриана Печонка, Эрин Морли.

День

услышать запись 2017 года великого произведения Жоржа Бизе –. Это первая постановка, которой решил поделится театр.

В 13:00 на сайте Берлинской оперы покажут видеозапись балета Чайковского "Щелкунчик". Постановка Патриса Барта, дирижер Даниэль Баренбойм. В ролях: Надя Сайдакова, Владимир Малахов, Оливер Матц.

В 16:00 на портале Культура.РФ начнется трансляция из Детского музыкального театра имени Наталии Сац сказочной оперы "Морозко".

В 17:00 Русский музей приглашает на онлайн-лекцию заведующей музейного Центра мультимедиа Светланы Бирюковой "История одной картины. Антон Лосенко. "Владимир и Рогнеда".

В 18:30 Уральский молодежный симфонический оркестр дает возможность послушать запись своего выступления. Дирижер Алексей Богорад. На скрипке солирует Никита Борисоглебский. Прозвучат концерт Элгара и пятая симфония Прокофьева.