Что вы знаете о протеине?

Роман Иванов

Если вы работаете над своим телом, тренируясь в зале и меняя питание, вы наверняка слышали про протеин. Однако слышать и знать – вещи разные. Даже заядлые посетители качалки нередко допускают ошибки при выборе и употреблении протеина.

Чтобы вы не повторяли их, мы расскажем вам о концентрате высококачественного белка все самое интересное и полезное.

Сколько употреблять?

Протеином называют спортивную белковую добавку. В самом чистом продукте содержится около 90-95% белка, а в наиболее популярных – чуть больше 70%. Знать эти цифры необходимо, чтобы высчитать, сколько протеина нужно употребить для получения определенного количества белка. Оптимальной дозировкой для человека считается 1,5 г белка на 1 кг веса. Для увеличения эффективности строительства мышечной массы используют по 2 г белка на 1 кг веса.

Имеет ли значение происхождение?

По происхождению различают 3 типа протеина:

Соевый

Его стоит предпочесть тем, у кого замедлен обмен веществ и/или много подкожного жира. Чаще всего соевый протеин используют для придания рельефа телу. Однако самым лучшим его не считают, потому как он содержит мало аминокислот.

Сывороточный

Тот самый протеин, который заслужил титул лучшего. Усваивается организмом без остатка, поэтому вся энергия, полученная из него, направляется на рост мышц, а не на накопление жиров. Сывороточный протеин рекомендуют употреблять в период интенсивных тренировок для укрепления иммунитета. Именно такой протеин выпускается производителем Energy Diet, компанией NL International.

Яичный

Пользуется популярность из-за быстрого усвоения. Содержит идеальное сочетание белка и аминокислот. Яичный протеин не позволяет мышцам разрушаться в периоды отдыха или похудения, поэтому его рекомендуют употреблять даже тем, кто только начинает заниматься в зале.

Как принимать протеин?

Строгих правил употребления протеина не придумали. Поэтому жидкость, с которой вы будете смешивать порошкообразную смесь, можете выбрать сами. Протеин, изготовленный производителем Энерджи Диет, рекомендовано разводить молоком. Но если вам не нравится такое сочетание, вы вольны использовать как воду, так и сок. Количество жидкости тоже можно регулировать по собственному усмотрению. Одним нравится коктейль с консистенцией молока, другим – такой же густой, как домашняя сметана.

Единственное, с чем нужно быть аккуратнее – температура выбранной жидкости. При высокой температуре белки разрушаются, поэтому не стоит заливать протеин горячим молоком или горячей водой. В холодной жидкости растворить порошкообразный состав довольно проблематично. Идеальный вариант – жидкость комнатной температуры. О чем сказано в инструкции к Energy Pro, применяемом в комплексе с Energy Diet и другими продуктами серии.

Только начали пить протеин? Тогда разделите один прием белка на 2. Употреблять его эффективнее всего в промежутке после завтрака и до ужина. В дни, когда вы тренируетесь, пейте протеин до и после тренировки. Худеющие могут заменять протеином один из приемов пищи. Это удобно как для тех, кто не любит готовить, так и для тех, у кого нет времени полноценно поесть в каком-нибудь кафе.

Быстрый, медленный или комплексный?

Быстрым протеином называют тот, который за короткое время всасывается в желудочно-кишечный тракт. К этому виду протеина относят получаемый из молочной сыворотки. Он предназначен для набора мышечной массы, поэтому его рекомендовано использовать людям худощавого телосложения и тем, у кого показателями жира в организме очень низки.

Тем, кто склонен к полноте (но наращивает мышечную массу) такой протеин разрешено использовать только утром и после тренировки. В это время организм наиболее нуждается в аминокислотах, которых в быстром протеине в избытке.

Худеющим же стоит предпочесть комплексный протеин. Он представляет собой смесь разных видов протеина, которая дает организму и комплекс аминокислот, и медленноусвояемые белки. Комплексный протеин полезно употреблять как при наборе массы, так и при похудении. Этот вид белка можно найти в ассортименте производителя Энерджи Диет.

Медленный протеин в отличие от быстрого усваивается организмом крайне нерасторопно. Его советуют использовать при проработке рельефа и снижении веса. У склонных к полноте соотношение медленного протеина к быстрому в рационе не должно составлять больше 80% к 20%.

Вреден ли протеин?

Вокруг спортивного питания ходит немало мифов. Большая часть из них касается протеина. Его считают виновником снижения потенции, нарушения работы почек и печени и даже зависимости. Вред от этой добавки сильно преувеличен. Протеин – это тот же белок, который мы ежедневно потребляем из пищи. Он имеет натуральное происхождение и физиологичен для наших организмов.

Некоторым людям протеин не подходит из-за индивидуальной непереносимости и/или неправильной работы пищеварительной системы. Проконсультироваться с врачом перед приемом протеина стоит и тем, у кого есть хронические заболевания почек. Продукты распада белка требуют активной работы почек, поэтому при наличии заболевания они могут не выдержать столь высокой нагрузки. Полный список противопоказаний употребления протеина можно прочитать на упаковке Energy Diet.