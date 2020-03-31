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День 31 марта в истории

День 31 марта в истории

Международный день резервного копирования (День бэкапа).

В современном мире сохранность значимой информации приобретает все большее значение. Резервное копирование или бэкап — это создание копии важных данных на любом носителе, с которого можно восстановить их в случае повреждения или потери.  

Дата 31 марта выбрана не случайно. 1 апреля, как правило, случается множество вирусных атак, в результате которых происходит сбои в работе компьютеров, вплоть до полной утраты информации. В связи с этим 31 марта всем пользователям рекомендуется сделать копии документов, ценной информации, а также дорогих сердцу фотографий и видео на дополнительные носители информации.

29 лет назад (1991) была формально прекращена деятельность Объединенных вооруженных сил государств-участников Варшавского Договора.

Решение об этом было принято на внеочередном совещании Политического консультативного комитета организации.

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (так называемый Варшавский договор) между Албанией, Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией, СССР и Чехословакией был подписан 14 мая 1955 года. Он предусматривал оказание странами-участницами взаимной помощи в случае нападения на одну из них. Было создано Объединённое командование вооружёнными силами, руководящее вместе с Военным советом,  деятельностью вооружённых сил. В июне 1955 года после передачи всеми участниками договора ратификационных грамот на хранение правительству Польши документ вступил в силу.

С 1962 года Албания не участвовала в работе органов Варшавского Договора, а в 1968 году объявила о денонсации договора. В 1990 году, после объединения Германии, ГДР перестала быть членом Варшавского договора.

31 марта 1991 году в связи с преобразованиями, происходящими в СССР и других странах Восточной Европы, были упразднены военные структуры Варшавского договора, а в июле того же года представители СССР, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Чехословакии подписали протокол о прекращении действия договора.

54 года назад (1966) был осуществлён запуск первого искусственного спутника Луны.

С космодрома Байконур была запущена ракета «Молния-М», которая вывела к спутнику Земли автоматическую межпланетную станцию «Луна-10».

Станция, оснащённая научно-исследовательской аппаратурой и весом около 250 килограммов, 3 апреля успешно вышла на лунную орбиту, став её первым искусственным спутником.

77 лет назад (1943) в ходе Великой Отечественной войны завершилась Ржевская битва.

Одно из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны началось 8 января 1942 года. Боевые действия в районе Ржевско-Вяземского выступа включали в себя четыре самостоятельные наступательные операции советских войск Западного и Калининского фронтов против группы фашистских армий «Центр». В результате кровопролитных сражений были освобождены города Ржев, Сычёвка и Вязьма, а 9-я армия вермахта отступила с Ржевско-Вяземского выступа.

Согласно официальным данным, в боях под Ржевом погибли более миллиона советских солдат и офицеров. По неофициальным данным, потери в Ржевской битве составили свыше 2 миллионов человек.

80 лет назад (1940) в серийное производство поступил танк Т‑34.

Т-34 был разработан в 1937-1940 годах в конструкторском бюро завода №183 (ныне — Харьковский завод транспортного машиностроения им. Малышева) под руководством Михаила Кошкина.

Первые два опытных танка были готовы зимой 1940 года. Для демонстрации высшему руководству страны их перегнали своим ходом из Харькова в Москву и обратно. Пробег в полторы тысячи километров продемонстрировал высокие характеристики Т-34. Танк с легкостью разгонялся до 54 километров в час, преодолевал рвы, траншеи и водные преграды

31 марта 1940 года Комитет обороны СНК распорядился немедленно начать серийное производство этой бронемашины на заводе № 183 и Сталинградском тракторном заводе.

Т-34 стал главной ударной силой Красной армии. Он успешно противостоял немецким тяжелым танкам и другой бронетехнике. Благодаря маневренности и высокой скорости мог совершать стремительные рейды в тыл противника.

102 года назад (1918) состоялись первые в СССР рейсы воздушной почты.

Корреспонденция была доставлена из Петрограда в Москву. Сначала таким способом доставляли только служебную почту, а с 1922 года стали брать и частную корреспонденцию. 

118 лет назад (1902) был заключён контракт на сборку в России автомобилей марки «Даймлер».

Соглашение с немецкой автомобилестроительной компанией «Даймлер-Моторен» подписало петербургское «Акционерное общество машиностроительного, чугунолитейного и котельного завода «Г.А. Лесснеръ».

За семь лет было выпущено около 100 автомобилей: грузовиков, первых отечественных пожарных машин, омнибусов и лимузинов.

120 лет назад (1900) была основана Военная академия материально-технического обеспечения им. А.В. Хрулева.

31 марта 1900 года в Санкт-Петербурге было создано первое в мире специальное военно-учебное заведение для подготовки офицеров и чиновников интендантского ведомства — Интендантский курс. Позднее он был преобразован в академию.

В 1918 году она была реорганизована в Военно-хозяйственную академию РККА, а спустя два года объединена с Высшей Военно-Морской финансово-хозяйственной школой, и стала называться Военно-хозяйственной академией РККА и РККФ. В 1925 году учебное заведение было расформировано.

Позднее в Москве была создана Военно-транспортная академия, а в Харькове - Военно-хозяйственная академия (с 1942 года — Военная академия тыла и снабжения). В 1956 году эти вузы были объединены в единую - Военную академию тыла и транспорта.

В 2012 году приказом министра обороны РФ это учебное заведение было переименовано в Военную академию материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва.

Сегодня ВУЗ — ведущий учебный, научный и методический центр материально-технического обеспечения Вооруженных сил России. Академия осуществляет подготовку высококвалифицированных офицеров, курсантов — специалистов материально-технического обеспечения для всех видов и родов войск министерства обороны РФ, а также для других федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба.

206 лет назад (1814) русские войска во главе с императором Александром I вошли в Париж.

В начале 1814 года войска союзников, куда входили русские, австрийские, прусские и немецкие военные корпуса, перешли границу Франции с целью свержения Наполеона. Разбитая под Лейпцигом осенью 1813 года французская армия уже не могла оказывать серьёзного сопротивления.

29 марта 1814 года армия союзников подошла к передовой линии обороны Парижа. 30 марта началось наступление на столицу Франции. В течение дня были заняты все пригороды, а в 2 часа ночи 31 марта была подписана

капитуляция Парижа. В полдень русская гвардия во главе с императором Александром I торжественно вступила в город.

Взятие столицы Франции стало завершающим сражением наполеоновской кампании 1814 года. 6 апреля Наполеон I Бонапарт отрёкся от престола и был сослан на остров Эльба.

301 год назад (1719) в Карелии был основан первый в России курорт — «Марциальные воды».

Источник в 50 километрах от Петрозаводска недалеко от Габозера был случайно обнаружен в 1714 году. Через три года личный врач императора Петра I Лаврентий Блументрост и врач Антоний Равинель отправились в Олонец для изучения лечебных свойств источника. Их исследования подтвердили, что эта вода чрезвычайно полезна для лечения многих заболеваний: малокровия, цинги, болезней сердца, ревматизма, водянки и других. Найденные железистые воды были названы в честь бога войны и железа Марса — «марциальными».

31 марта 1719 года император Пётр I подписал указ «О целительных водах, отысканных на Олонце…», которым повелел создать курорт «Марциальные воды».

Сегодня лечиться в бальнеологический и грязевой курорт приезжают лечиться около 6 тысяч человек как из России, так из стран ближнего и дальнего зарубежья.

131 год назад (1889) состоялось открытие Эйфелевой башни.

Башня построена для Всемирной выставки 1889 года, которая была приурочена к столетию французской революции. Автор легендарного сооружения — инженер Гюстав Эйфель.

Строительство башни заняло всего 26 месяцев и пять дней. На момент постройки это было самое высочайшее сооружение в мире (его высота составляла 300,65 метров). Башня была почти в 2 раза выше самых высоких зданий мира того времени - пирамиды Хеопса (146,6 метра), Кёльнского (157 метра) и Ульмского соборов (161 метра).

Эйфелеву башню называют самой посещаемой достопримечательностью мира. С 1889 года её посетили более 300 миллионов человек.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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