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Девять сотрудников ООН заразились коронавирусом

Девять сотрудников ООН заразились коронавирусомФото: Michael Nagle / Getty Images

Девять сотрудников структур ООН в Женеве заразились коронавирусом. Об этом сообщила представитель женевской штаб-квартиры всемирной организации Алессандра Веллуччи, передает ТАСС.

Речь идет о сотрудниках Конференции ООН по торговле и развитию, Управления верховного комиссара ООН по правам человека, а также женевской штаб-квартиры, размещенной во Дворце наций. Имена зараженных не называются.

Веллуччи добавила, что ООН тесно работает с правительством Швейцарии и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) по подготовительным мероприятиям и вопросу предотвращения.

Ранее в марте Россия предложила Генассамблее ООН принять декларацию о солидарности в борьбе с коронавирусом. В документе призывается признать лидирующую роль ВОЗ в борьбе с пандемией. Инициатива также предусматривает договор о сотрудничестве государств для выработки стратегии по лечению COVID-19 и оказанию помощи наиболее пострадавшим странам.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 826 тысяч. Жертвами вируса стали более 40 тысяч человек. Еще 174 тысячи человек вылечились.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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