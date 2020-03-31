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Евро дешевеет на фоне ожидания статистики из еврозоны

Евро дешевеет на фоне ожидания статистики из еврозоны
Курс евро к доллару снижается во вторник утром перед макростатистикой из еврозоны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.19 мск курс евро к доллару снижается до 1,1014 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1046 доллара за евро, курс доллара к иене растет до 108,3 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,81 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет на 0,2%, до 99,38 пункта.

Во вторник инвесторы ожидают публикацию ряда макроэкономических данных, надеясь оценить масштабы влияния коронавируса на состояние экономик стран. Все больше экспертов склоняется к мнению, что распространение коронавируса приведет многие страны к рецессии.


Германии опубликует данные о безработице в стране. Эксперты ожидают, что в марте показатель вырос до 5,1% с февральской отметки в 5%, на которой он находится 10 месяцев подряд, с мая 2019 года.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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