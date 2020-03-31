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«Евротройка» пошла поперёк США: Иран получил партию медицинского груза

«Евротройка» пошла поперёк США: Иран получил партию медицинского груза

Великобритания, Германия и Франция направили Ирану, одной из наиболее пострадавших в мире стран на фоне глобальной пандемии коронавируса нового типа (Covid-19), партию медицинских товаров. Европейская «тройка», которая сохраняет своё участие в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД, соглашение о ядерной программе Ирана от 2015 года) после выхода из него Соединённых Штатов, впервые задействовала торговый механизм (INSTEX), созданный с целью обхода американских санкций против Тегерана.

Европейские страны доставили медикаменты в Иран в рамках первой транзакции по INSTEX, созданному для обхода санкций США в отношении Тегерана, сообщает сегодня, 31 марта, Министерство иностранных дел Германии.

МИД ФРГ при этом не уточняет о какого рода медицинских принадлежностях и оборудовании идёт речь и какие компании были вовлечены в отправку груза. В немецком внешнеполитическом ведомстве заявляют, что теперь, когда торговый механизм был успешно опробован, стороны будут работать над его дальнейшим улучшением.

Действия союзников США в Европе, как ожидается, вскоре получат критический отклик из Вашингтона, который ранее в этом месяце предупредил, что ни о каком послаблении санкций в отношении Ирана в связи с пандемией не может быть и речи.

Первая успешная сделка в рамках произошла более чем через год после того, как Лондон, Берлин и Париж объявили о создании INSTEX, отмечает телеканал «Аль-Джазира».

Напомним, три ведущие экономики Европы — подписанты СВПД последовать примеру заокеанского союзника и разорвать ядерную сделку с Тегераном отказались. Однако встал вопрос устранения угрозы так называемых вторичных санкций США против тех европейских компаний, которые готовы продолжить взаимовыгодное сотрудничество с иранскими коммерческими партнёрами. Ответом Великобритании, Германии и Франции стал механизм INSTEX (Instrument for Supporting Trade Exchanges, «Инструмент поддержки торговых расчётов»), официально запущенный 31 января 2019 года.

INSTEX — это структура, штаб-квартира которой находится в Париже. Возглавил её бывший топ-менеджер Commerzbank гражданин ФРГ Пер Фишер. Председателем наблюдательного совета INSTEX, состоящего из представителей каждой из трёх стран, стал британец. Такая «диверсификация» функций в рамках инструмента, по задумке его создателей, призвана минимизировать риски санкционного давления США.

Изначально предполагалось, что Иран сможет и дальше поставлять нефть и другие товары в Европу. Деньги за них создаваемое агентство будет направлять не в иранские банки, а европейским компаниям, которые продают в ИРИ промышленные товары, медикаменты и продовольствие. Взаиморасчёты будут осуществляться в евро. Между тем до последнего времени, за прошедшие с объявления европейской «тройкой» о запуске INSTEX 14 месяцев, реальных шагов в защите торгово-экономических отношений ЕС и ИРИ от американских санкций предпринято не было.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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