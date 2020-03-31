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Финансовой подушки нет: Шмыгаль заявил о возможности послабления условий карантина после Пасхи

Финансовой подушки нет: Шмыгаль заявил о возможности послабления условий карантина после Пасхи

Пояснивший отставку министров Уманского и Емца премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство рассматривает варианты возможного послабления условий карантина для запуска экономики.

Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.

«Мы очень хорошо понимаем, что у многих людей, у большинства населения Украины нет финансовой подушки, и нет возможности три месяца просто сидеть дома. Люди должны зарабатывать деньги. Экономику надо запускать», — заявил премьер.

При этом Шмыгаль добавил, что Украина — не такая уж и богатая страна, чтобы позволить себе «полгода не работать и смотреть телевизор на диване», хотя и допустил, что окончательное решение будет зависеть от динамики распространения коронавируса на территории страны.

По словам премьера, задачей власти является поддержка граждан, которые остались без средств заработка, поэтому после Пасхальных праздников будет рассмотрен вопрос о дальнейших экономические шагах Кабмина, в том числе и послаблении карантина.

Напомним, что в условиях жесткого карантина у 57% украинцев закончатся деньги на жизнь через четыре недели или меньше, в то время как 6,9% сограждан имеют сбережений на несколько дней, а 6,3% - на полгода или больше.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что в Украине будет создан стабилизационный фонд для поддержки украинцев, а параллельно с этим процессом будет разработан план поддержки экономики. При этом премьер заверил, что Кабмин знает, «куда двигаться» и выразил уверенность в том, что «все будет хорошо» и что мы «совместными усилиями преодолеем корнавирус».

# Украина
По материалам: fakty.ua

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