Генсек ОДКБ призвал Азербайджан и Армению к сдержанности во время пандемии

Лидия Мартынова

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась прокомментировал инцидент с ранением армянских военнослужащих и мирного жителя в Тавушской области Армении в результате боестолкновения на границе с Азербайджаном. В распространённом сегодня, 31 марта, пресс-службой ОДКБ заявлении отмечается, что генсек организации высказал обеспокоенность в связи с инцидентом 30 марта, связанным с применением оружия на армяно-азербайджанской границе, в результате которого пострадали военнослужащие и ранен мирный житель.

Данные факты, отмечается в заявлении, не способствуют нормализации обстановки на границе двух соседних государств, и свидетельствуют о нарушении договорённостей о прекращении огня, достигнутых на уровне руководства Армении и Азербайджана.

Административный глава военно-политического блока отметил, что Совет коллективной безопасности, Совет министров иностранных дел ОДКБ в своих заявлениях неоднократно обращали внимание и призывали стороны к урегулированию конфликтных ситуаций исключительно мирным путём, воздерживаясь от провокационных действий и не доводя до эскалации напряжённости в зоне ответственности ОДКБ. «Сдержанность сторон и нормализация обстановки особенно важны в период, когда перед всеми нами возникла новая угроза, не знающая границ и национальностей, — пандемия коронавируса», — подчеркнул Станислав Зась.

Как сообщало ИА Newstes, накануне вечером, 30 марта, Министерство обороны Армении сообщило, что Вооружённые силы Азербайджана предприняли попытку диверсионного проникновения на границе с Арменией. «Резко осуждаем попытки Азербайджана обострить ситуацию на границе с Арменией, в результате которых получил ранение 14-летний житель села Воскеван Тавушской области. Кроме того, в результате предотвращения диверсии получили ранения двое военнослужащих ВС Армении», — говорилось в заявлении армянского внешнеполитического ведомства, распространённом через несколько часов после инцидента.

Ничем не обоснованное нарушение режима прекращения огня не имеет оправдания, особенно сегодня, когда все медицинские ресурсы мира мобилизованы на борьбу с коронавирусом, добавили в МИД республики. Указывалось, что такими действиями Азербайджан игнорирует призывы международного сообщества, в частности, Минской группы ОБСЕ и генсека ООН, в нынешний период глобальной борьбы с пандемией неукоснительно поддерживать режим прекращения огня и отказаться от провокационных действий в зонах вооружённых конфликтов. «Этот военный инцидент доказывает, что-либо азербайджанская сторона не контролирует действий своих военных подразделений, либо идёт на целенаправленное обострение ситуации, а тем самым несёт всю ответственность за последствия», — отметили в МИД.

По данным Минобороны Армении, азербайджанская диверсионная группа в результате скоротечного боя была отброшена на исходную позицию. Двое армянских военнослужащих получили ранения. Одновременно ВС Азербайджана обстреляли сёла Баганис и Воскеван Тавушской области Армении, в результате чего ранение получил ребёнок, находившийся на тот момент на балконе своего дома.