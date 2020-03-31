Глава Молдавии не хочет возвращения соотечественников до выборов — Канду

Анастасия Иванова

Оппозиционные депутаты в молдавском парламенте потребовали от властей, чтобы комиссия по чрезвычайным ситуациям организовывала дополнительных 4−5 чартерных рейсов в день для граждан страны, которые не могут вернуться домой из-за пандемии коронавируса. Лидер парламентской группы Pro Moldova экс-демократ Андриан Канду считает, что правительство намеренно делает все, чтобы затруднить репатриацию соотечественников.

«У меня такое впечатление, дорогие наши соотечественники, оказавшиеся за границей, что нынешняя власть не хочет, чтобы вы вернулись домой», — заявил парламентарий.

На сегодняшний день организуется несколько чартеров в неделю и, по мнению правоцентристов, этого слишком мало. Они пригрозили вотумом недоверия глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции Олегу Цуле, отвечающему за формирование списков желающих вылететь из разных стран в Кишинев. По их мнению, глава МИДЕИ не в достаточной степени защищает права граждан, оказавшихся заблокированными за границей.

«Вы все видели, что таких рейсов — всего один или два в неделю. Это издевательство. Должно быть минимум пять-шесть рейсов в день, чтобы все наши 10−15 тыс. соотечественников смогли вернуться домой в ближайшие две недели. Я думаю, что президент Игорь Додон не хочет, чтобы вы вернулись, он знает, что вы не станете за него голосовать на президентских выборах. Наша страна получала деньги, которые вы пересылали, а теперь вы ей не нужны», — полагает Андриан Канду.

ИА Newstes сообщало, что в 31 марта после еженедельного совещания с премьер-министром Ионом Кику и спикером парламента Зинаидой Гречаной президент Молдавии Игорь Додон заявил, что власти страны поэтапно обеспечат возвращение своих граждан, оказавшихся за рубежом.

По словам главы государства, МИДЕИ через посольства формирует списки, затем предлагает их для рассмотрения и утверждения комиссии по чрезвычайным ситуациям. После этого авиаперевозчики организуют рейс. В первую очередь эвакуируют матерей с детьми, студентов и людей с заболеваниями. Молдавский лидер усомнился, что те, кто просит организовывать сотни чартеров ежедневно, осознают все связанные с этим риски.

«Мы примем всех домой. Но в то же время мы не должны подвергать риску те 3 миллиона граждан, которые находятся здесь, в Молдавии. Некоторые критикуют, почему власти до сих пор не арендуют самолеты, чтобы вернуть всех домой. Во-первых, это невозможно. Представьте хотя бы 200 тысяч граждан, как их всех перевезти за неделю-две. Во-вторых, как эти соотечественники будут проходить здесь все фильтры проверки, учитывая, какие есть риски», — отметил Игорь Додон.

Национальное агентство общественного здоровья Молдавии вечером 31 марта сообщило, что в последний день месяца в стране подтверждено 55 новых случаев заражения коронавирусом. Из них семь случаев импортированы, а 48 — местной передачи. Общее число заразившихся инфекцией Covid-19 достигло 353, четыре человека скончались. Число излечившихся возросло до 22.

Министр здравоохранения РМ Виорика Думбрэвяну уточнила, что одна из смертей произошла на левом берегу Днестра. На данный момент в приднестровском коронавирусном стационаре находятся 82 пациента, из них четверо детей. Инфекция диагностирована у 25 человек. В лабораторию Кишинева отправлены анализы еще 21 человека.