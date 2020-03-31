Главврач больницы в Коммунарке заразился коронавирусной инфекцией COVID19

Вадим Карасев

Главный врач больницы в Коммунарке Дениса Проценко заразился новой коронавирусной инфекцией.

Об этом Денис Проценко написал на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что у него положительный тест на COVID19, но чувствует он себя вполне нормально.

«Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций», - написано в короткой заметке врача.

Он также выразил надежду, что за прошедший месяц у него выработался иммунитет, который поможет без осложнений одолеть недуг.

Кроме того, Денис Проценко поблагодарил всех комментаторов, а они оставили много добрых слов поддержки, за то, что они беспокоятся о его здоровье.

Больница в Коммунарке первая приняла «удар» на себя. В нее привозили первых инфицированных коронавирусом. Не так давно, 24 марта, президент России Владимир Путин приезжал в эту больницу с рабочим визитом.

Естественно Путин в этот день общался и с Денисом Проценко. Этот факт обеспокоил многих россиян.

В связи с этим пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков поспешил сообщить, что опасений в связи с общением главврача с Владимиром Путиным быть не должно.