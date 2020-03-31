Главврач больницы в Коммунарке заразился коронавирусной инфекцией COVID19
Главный врач больницы в Коммунарке Дениса Проценко заразился новой коронавирусной инфекцией.
Об этом Денис Проценко написал на своей странице в Facebook.
Он сообщил, что у него положительный тест на COVID19, но чувствует он себя вполне нормально.
«Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций», - написано в короткой заметке врача.
Он также выразил надежду, что за прошедший месяц у него выработался иммунитет, который поможет без осложнений одолеть недуг.
Кроме того, Денис Проценко поблагодарил всех комментаторов, а они оставили много добрых слов поддержки, за то, что они беспокоятся о его здоровье.
Больница в Коммунарке первая приняла «удар» на себя. В нее привозили первых инфицированных коронавирусом. Не так давно, 24 марта, президент России Владимир Путин приезжал в эту больницу с рабочим визитом.
Естественно Путин в этот день общался и с Денисом Проценко. Этот факт обеспокоил многих россиян.
В связи с этим пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков поспешил сообщить, что опасений в связи с общением главврача с Владимиром Путиным быть не должно.
"Путин регулярно сдает тест. Все нормально", - цитирует Пескова Интерфакс.