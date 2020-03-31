Гороскоп на апрель 2020 года от Анжелы Перл

Вадим Карасев

Апрель — прекрасный месяц для новых начинаний, однако звезды и планеты могут внести свои коррективы. Благодаря советам астролога Анжелы Перл получится привлечь в жизнь благополучие и не оступиться за шаг до достижения цели.

В апреле планеты не станут оказывать сильного давления, но их влияние может сказаться на замедлении дел. В это время нельзя спешить и излшне доверять окружению, соглашаться на авантюры и халатно относиться к деньгам. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с гороскопом на апрель 2020 года, чтобы удача не отвернулась, а все запланированные дела воплотились в жизнь.

Овен

Апрель начнется для Овнов активно и несколько сумбурно. В начале месяца соединение Сатурна с Марсом внесет в жизнь коррективы, и Овнам предстоит вступить в борьбу за свое благополучие. Астролог рекомендует следовать доводам разума, чтоб не ошибиться. Влияние планет будет неоднозначным, и Овнам не стоит верить всему, что они слышат. Самостоятельная работа и ответственность помогут справиться с трудностями и прийти к успеху.

Телец

Тельцам в начале месяца астролога рекомендует не торопить события и первую неделю посвятить планированию. Из-за соединения Марса с Сатурном дела могут замедлиться, поэтому важно сохранять бдительность, а также иметь запасной план. В целом месяц будет удачным для всего, что было запланировано, однако в апреле важно помнить о том, что эмоции могут навредить, поэтому нужно чаще слушать голос разума и не потакать сиюминутным прихотям.

Близнецы

Покровитель этого Знака, Меркурий, будет в соединении с Нептуном, а значит, первую неделю стоит посвятить планированию и активной работе. Близнецам астролог рекомендует исключить спешку, чтобы не ошибиться. После 10 числа ситуация прояснится, и Близнецы смогут понять, какое направление выбрать, чтобы достичь всего, что запланировано. Также в этом месяце нельзя верить сплетням и слухам, а также соглашаться на сомнительные авантюры.

Рак

Апрель начнется несколько сумбурно, и в первые 10 дней месяца астролог рекомендует Ракам оставить спешку. Соединение Сатурна с Марсом будут замедлять дела, а значит, появится время для планирования и составления списка дел. После 10 числа ситуация прояснится, и Раки смогут воплотить в жизнь свои идеи. Стоит обратить внимание на финансовое положение, не тратить лишнего и не доверять сомнительным предложениям.

Лев

Львам начало апреля Анжела Перл рекомендует провести неспешно. Влияние соединения Сатурна с Марсом заставит замедлиться, и Львам может не хватить терпения. Тем не менее важно начать месяц с осторожностью, отказаться от принятия поспешных решений и необдуманных поступков. После 10 числа ситуация прояснится, и Львы смогут вновь браться за дела, активно участвовать во всех сферах жизни, а также налаживать личную жизнь.

Дева

Соединение Марса с Сатурном с 1 апреля заставит Дев замедлиться. Их влияние скажется на деловой среде, поэтому Девам нужно быть терпеливее. Несмотря на временную задержку, Девы смогут преодолеть любые трудности, если будут полагаться на доводы разума. Много вопросов будет по отношению к личной жизни, и Девам придется решать личные вопросы параллельно работе, что может лишить сил. В связи с этим Девам так важно восполнять запас сил и отдыхать.

Весы

Начало месяца будет довольно напряженным из-за соединения Сатурна с Марсом. Влияние планет будет замедлять, поэтому Весам нельзя спешить и рисковать. К концу недели ситуация стабилизируется, и Весы смогут найти выход из сложившегося положения. Астролог рекомендует весь месяц придерживаться разумной экономии во всем: не тратить лишнего, восстанавливать силы и своевременно отдыхать, чтобы не терять набранной скорости и выполнить все запланированное в срок.

Скорпион

Скорпионы в начале недели столкнутся с тем, что дела замедляются и нет возможности решить многие вопросы. Такое положение дел произойдет из-за соединения Марса с Сатурном, а значит, торопиться не имеет смысла. Перенапряжение не приведет к успехам. В конце недели ситуация наладится, и Скорпионы получат дополнительный импульс к развитию. Кроме того, в апреле астролог рекомендует уделить время близким, чтобы укрепить родственные связи.

Стрелец

Стрельцы не смогут начать месяц активно из-за соединения Марса с Сатурном, которое будет тормозить дела. В это время астролог рекомендует отказаться от подписания важных документов, а также не планировать поездок. Тем не менее Стрельцы смогут провести время с пользой и получить новые знания, чтобы активно заняться делами на следующей неделе. Также Стрельцам под влиянием Нептуна нельзя доверять окружению, чтобы не попасть в ловушку.

Козерог

Козерогам астролог рекомендует отказаться от спешки и упрямства с 1 по 7 апреля. Влияние Сатурна в соединении с Марсом будет замедлять, и это препятствие не стоит брать нахрапом. Начало месяца лучше всего провести спокойно, ограничить расходы и запастись терпением. Не исключено, что первая неделя пройдет чрезмерно активно, когда нагрузки будет очень много. Тем не менее Козероги смогут справиться с таким положением дел.

Водолей

В первые дни апреля соединение Сатурна с Марсом будет диктовать Водолеям свои условия. В первую неделю астролог рекомендует заняться снятием напряжения и оставить спешку. Осторожность и внимание к мелочам позволят Водолеям преодолеть временные трудности, чтобы начать задуманные проекты и воплотить в жизнь новые идеи. В целом месяц будет удачным для развития и достижения целей.

Рыбы

В начале месяца Рыб ожидает пауза, связанная с соединением Марса с Сатурном. Эти планеты будут давать замедление, из-за которого Рыбам придется преодолевать преграды. Несмотря на то, что апрель начнется с такого события, Рыбы смогут преуспеть, если оставят спешку и не станут принимать опрометчивых решений.