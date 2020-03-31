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Госдума приняла закон о повышении больничных

Госдума приняла закон о повышении больничныхФото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о повышении пособий по временной нетрудоспособности (больничных) до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом во вторник, 31 марта, передает РИА Новости.

Такую меру анонсировал президент России Владимир Путин 25 марта в ходе обращения к гражданам из-за ситуации с эпидемией коронавируса. Соответствующий законопроект внесли в Думу на следующий день, 26 марта.

Больничные рассчитываются через среднюю заработную плату и стаж застрахованного. Если последний составляет 8 и более лет, то сотрудник получает полную среднюю зарплату, если 5-8 лет, то 80 процентов, а до пяти лет — 60 процентов.

Как указывается в документе, если в результате этих расчетов выплаты оказываются ниже, то их повышают до размера МРОТ, который в 2020 году составляет 12 130 рублей.

Накануне, 30 марта, в России до уровня МРОТ с восьми тысяч рублей вырос максимальный размер пособия по безработице. Минимальная величина пособия — 1500 рублей.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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