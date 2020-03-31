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Госдума рассмотрит законопроект о предоставлении кредитных каникул

Госдума рассмотрит законопроект о предоставлении кредитных каникул

Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков во время выступления на пленарном заседании нижней палаты парламента рассказал, что в Государственную Думу внесен законопроект о предоставлении кредитных каникул пострадавшим от коронавируса заемщикам кредитных средств.

Данный законопроект подготовлен на основании обращения президента РФ Владимира Путина к гражданам страны от 25 марта. Одним из поручений президента было предоставление кредитных каникул, связанных со сложившимся чрезвычайным положением в России из-за распространения коронавируса.

"Поправки подготовлены в связи с поручением президента, и они предусматривают предоставление кредитных каникул для физических лиц, для граждан, для ИП и субъектов малого предпринимательства из отраслей, которые наиболее пострадали от пандемии. Комитет рассмотрел законопроект и поддержал", - цитирует Аксакова издание ТАСС.

Напомним, что по России распространяется коронавирус. В результате неделя с 28 марта по 5 апреля объявлена нерабочей и всем гражданам рекомендуется находиться дома. Исключением же являются медработники, полиция, МЧС, работники в сфере продаж продовольственными товарами и продуктами и многие другие категории профессии.

# Экономика / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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