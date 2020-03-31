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Госдума разрешила правительству вводить режим ЧС по всей России

Госдума разрешила правительству вводить режим ЧС по всей РоссииФото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

Госдума приняла в третьем чтении закон о праве правительства вводить режимы повышенной готовности и чрезвычайной ситуации (ЧС) в России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента во вторник, 31 марта.

Также правительство наделяется правом устанавливать обязательные для исполнения правила поведения во время действия спецрежимов.

Кроме того, в случае чрезвычайной ситуации или при угрозе заболевания, представляющего опасность для окружающих, кабмин сможет на 90 дней ограничивать оптовую и розничную торговлю определенными лекарствами.

Из документа также следует, что в случае ЧС правительство может вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что пакет принятых «антивирусных» законов направлен на защиту россиян.

Законопроект о расширении полномочий кабинета министров в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций был внесен в Госдуму 26 марта.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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