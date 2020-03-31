Госдума разрешила правительству вводить режим ЧС по всей России
Госдума приняла в третьем чтении закон о праве правительства вводить режимы повышенной готовности и чрезвычайной ситуации (ЧС) в России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента во вторник, 31 марта.
Также правительство наделяется правом устанавливать обязательные для исполнения правила поведения во время действия спецрежимов.
Кроме того, в случае чрезвычайной ситуации или при угрозе заболевания, представляющего опасность для окружающих, кабмин сможет на 90 дней ограничивать оптовую и розничную торговлю определенными лекарствами.
Из документа также следует, что в случае ЧС правительство может вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что пакет принятых «антивирусных» законов направлен на защиту россиян.
Законопроект о расширении полномочий кабинета министров в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций был внесен в Госдуму 26 марта.