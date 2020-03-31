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Гуф позволил своей собаке покусать соседского пса и посмеялся над этим

Гуф позволил своей собаке покусать соседского пса и посмеялся над этимКадр: Instagram

Рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, позволил своей собаке покусать соседского пса и посмеялся над этим. Он вел трансляцию происходящего на своей странице в Instagram.

В прямом эфире исполнитель показал прогулку по дачному поселку с овчаркой по кличке Гуччи на поводке. Рэпер спрашивал у подписчиков, хотят ли они, чтобы он отпустил питомца. Гуф подошел с собакой к двум псам: золотистому ретриверу и черному лабрадору. Овчарка начала кусать ретривера, однако рэпер не остановил ее. Он смеялся и говорил: «Давай, Гуччи».

Гуф несколько раз пригрозил спустить Гуччи с поводка. Позже появились хозяева других псов, артист отчитал их за то, что их питомцы бегают без поводков. В ответ мужчина и женщина оправдались, что их собаки убежали.

Ранее исполнительница Айза Анохина раскрыла подробности того, как ее бывший муж, рэпер Алексей Долматов (Гуф) начал сходить с ума «в прямом эфире».

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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