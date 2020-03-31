Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Гуфа хотят призвать к уголовной ответственности за жестокое обращение с собаками

Гуфа хотят призвать к уголовной ответственности за жестокое обращение с собаками

Гуфа хотят призвать к уголовной ответственности за жестокое обращение с собаками
В режиме строгой самоизоляции, который введен в Москве и столичной области, разрешено выходить на улицу только в нескольких случаях. В их числе — прогулка с питомцами возле дома. Накануне рэпер Гуф, решив выгулять собаку, вновь попал в скандальную ситуацию.

Артист гулял по территории дачного поселка, когда его овчарка Гуччи увидела двух соседских собак. Гуф решил, что пришло время поразвлечься и запустил прямой эфир в Instagram. «Хотите, отпущу его?» — спросил артист у подписчиков и отстегнул ошейник от поводка. 

Гуччи кинулся к гуляющим псам и бросился на одного из них — золотистого ретривера, буквально вцепился ему в глотку. Рэпер все это время кричал своей овчарке: «Давай, Гуччи!». И снимал все происходящее на телефон. На шум прибежали хозяева собак, причем Гуф сразу же предъявил им претензии: мол, почему их питомцы бегают без поводков?

На провокационное видео обратили внимание активисты общественной организации «Зооправо». По их мнению, Гуфа необходимо наказать за жестокое обращение с животными. 

«Пишем заявление на Алешу Долматова — в простонародье артист Гуф. И просим привлечь эту «звезду» к уголовной или административной ответственности. А там, может, у Алеши и посерьезнее чего найдут», — говорится в сообщении организации «Зооправо». 

Ведущая «ДОМа-2» Ольга Орлова, которая известна как ярая зоозащитница, не смогла оставить без внимания поступок Долматова. «Что происходит в этом мире? Взрослый известный человек, на которого подписаны миллионы, пропагандирует такой трэш? Что было в твоей жизни? Что заставило тебя стать таким? Может, тебе нужна помощь? Лечение? Как спасти твою душу? Или уже поздно и надо спасать мир от тебя? Ты же отец! Я обращаюсь к хозяевам пострадавшей собаки: «Я готова оказать полноценную помощь вашему питомцу — от медицинской до юридической. Возьму все расходы на себя. Это нельзя оставить безнаказанным! Алексей, если в тебе есть хоть капля человечности, извинись за этот низкий поступок!» — написала Орлова в Instagram.

Напомним, что для Гуфа правонарушения — почти что норма жизни. Рэпер никогда не отличался примерным поведением, известно, что он употребляет запрещенные вещества. Именно наркотики не раз портили Леше отношения с близкими и бывшей женой Айзой Анохиной, от которой у него растет сын Сэм. 

Айза хотела даже оградить мальчика от влияния отца, но недавно все-таки дала еще один шанс горе-бывшему. «Семья это не только любящая жена и муж. Семья — это мама, папа и дети! Что бы ни происходило в жизни взрослых дураков, дети имеют право на родителей! Я совершила дико много ошибок, но я счастлива, что у меня есть целая жизнь, чтобы все исправить», — отметила Айза. 

На днях в жизни Гуфа произошло еще одно знаковое примирение — он наладил отношения с Джиганом. Рэперы устроили вечеринку в особняке многодетного папаши. К слову, Джиган сегодня переживает не лучшие времена: поговаривают, что его неадекватное поведение, которое он все чаще демонстрирует в социальных сетях, скоро станет причиной его развода с Оксаной Самойловой.  

Фото: Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

Последние новости

Лекарство от болезней печени оказалось эффективным средством против опасной бактерии
Лекарство от болезней печени оказалось эффективным средством против
Митрополит Тихон посоветовал верующим отложить "милостыню на потом"
Митрополит Тихон посоветовал верующим отложить "милостыню на потом"
Антимонопольный комитет потребовал прекратить рекламу лекарств от коронавируса
Антимонопольный комитет потребовал прекратить рекламу лекарств от
Власти Армении просят "Газпром" начать новые переговоры о цене на газ
Власти Армении просят "Газпром" начать новые переговоры о цене на газ
Появились новые подробности о состоянии находящегося в Коммунарке Николаева
Появились новые подробности о состоянии находящегося в Коммунарке
СМИ: Разведка США ищет «точную информацию» о коронавирусе в четырёх странах
СМИ: Разведка США ищет «точную информацию» о коронавирусе в четырёх
В Испании выявили 9 тысяч новых случаев коронавируса за сутки
В Испании выявили 9 тысяч новых случаев коронавируса за сутки
Женщина случайно узнала о секретном ребенке мужа спустя пять лет брака
Женщина случайно узнала о секретном ребенке мужа спустя пять лет брака
Гуфа хотят призвать к уголовной ответственности за жестокое обращение с собаками
Гуфа хотят призвать к уголовной ответственности за жестокое обращение
Протоиерею Смирнову пришлось объясняться перед следователями за слова о проститутках
Протоиерею Смирнову пришлось объясняться перед следователями за слова
Концерт "Чайф" в прямом эфире посмотрели более пяти миллионов человек
Концерт "Чайф" в прямом эфире посмотрели более пяти миллионов человек
Россиян предупредили о пике заражений коронавирусом
Россиян предупредили о пике заражений коронавирусом

Топ на сегодня

В Кремле назвали принятые меры по борьбе с COVID наиболее эффективными
В Кремле назвали принятые меры по борьбе с COVID наиболее эффективными
В Европарламенте обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии коронавируса
В Европарламенте обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии
Михалков сравнил жертв Вайнштейна с потерявшими товарный вид проститутками
Михалков сравнил жертв Вайнштейна с потерявшими товарный вид
Дымка для волос, маска-сорбет с дыней, черешневый блеск и другие бьюти-новинки
Дымка для волос, маска-сорбет с дыней, черешневый блеск и другие
Избранница Данилы Козловского после родов выложила откровенные фото топлес
Избранница Данилы Козловского после родов выложила откровенные фото

Еще по теме

Гуф позволил своей собаке покусать соседского пса и посмеялся над этим
Зоозащитники захотели наказать Гуфа за жестокое обращение с животными
Рэпера Гуфа призвали наказать за жестокое обращение с собаками
Рэпер Гуф сломал два ребра