Гуфа хотят призвать к уголовной ответственности за жестокое обращение с собаками

Влада Некрасова

В режиме строгой самоизоляции, который введен в Москве и столичной области, разрешено выходить на улицу только в нескольких случаях. В их числе — прогулка с питомцами возле дома. Накануне рэпер Гуф, решив выгулять собаку, вновь попал в скандальную ситуацию.

Артист гулял по территории дачного поселка, когда его овчарка Гуччи увидела двух соседских собак. Гуф решил, что пришло время поразвлечься и запустил прямой эфир в Instagram. «Хотите, отпущу его?» — спросил артист у подписчиков и отстегнул ошейник от поводка.

Гуччи кинулся к гуляющим псам и бросился на одного из них — золотистого ретривера, буквально вцепился ему в глотку. Рэпер все это время кричал своей овчарке: «Давай, Гуччи!». И снимал все происходящее на телефон. На шум прибежали хозяева собак, причем Гуф сразу же предъявил им претензии: мол, почему их питомцы бегают без поводков?

На провокационное видео обратили внимание активисты общественной организации «Зооправо». По их мнению, Гуфа необходимо наказать за жестокое обращение с животными.

«Пишем заявление на Алешу Долматова — в простонародье артист Гуф. И просим привлечь эту «звезду» к уголовной или административной ответственности. А там, может, у Алеши и посерьезнее чего найдут», — говорится в сообщении организации «Зооправо».

Ведущая «ДОМа-2» Ольга Орлова, которая известна как ярая зоозащитница, не смогла оставить без внимания поступок Долматова. «Что происходит в этом мире? Взрослый известный человек, на которого подписаны миллионы, пропагандирует такой трэш? Что было в твоей жизни? Что заставило тебя стать таким? Может, тебе нужна помощь? Лечение? Как спасти твою душу? Или уже поздно и надо спасать мир от тебя? Ты же отец! Я обращаюсь к хозяевам пострадавшей собаки: «Я готова оказать полноценную помощь вашему питомцу — от медицинской до юридической. Возьму все расходы на себя. Это нельзя оставить безнаказанным! Алексей, если в тебе есть хоть капля человечности, извинись за этот низкий поступок!» — написала Орлова в Instagram.

Напомним, что для Гуфа правонарушения — почти что норма жизни. Рэпер никогда не отличался примерным поведением, известно, что он употребляет запрещенные вещества. Именно наркотики не раз портили Леше отношения с близкими и бывшей женой Айзой Анохиной, от которой у него растет сын Сэм.

Айза хотела даже оградить мальчика от влияния отца, но недавно все-таки дала еще один шанс горе-бывшему. «Семья это не только любящая жена и муж. Семья — это мама, папа и дети! Что бы ни происходило в жизни взрослых дураков, дети имеют право на родителей! Я совершила дико много ошибок, но я счастлива, что у меня есть целая жизнь, чтобы все исправить», — отметила Айза.

На днях в жизни Гуфа произошло еще одно знаковое примирение — он наладил отношения с Джиганом. Рэперы устроили вечеринку в особняке многодетного папаши. К слову, Джиган сегодня переживает не лучшие времена: поговаривают, что его неадекватное поведение, которое он все чаще демонстрирует в социальных сетях, скоро станет причиной его развода с Оксаной Самойловой.

Фото: Instagram