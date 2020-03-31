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Характеристики полиэтиленовых пакетов, используемых в торговле

Пакеты из полиэтилена низкого давления — один из самых востребованных видов упаковочных (фасовочных) материалов. Популярность пакетов можно объяснить сочетанием высокой прочности и поверхности, пригодной для нанесения товарного логотипа любой сложности. При производстве пакетов ПНД применяется метод экструзии.

Технология

При изготовлении рассматриваемой фасовочной продукции применяется полимер (вторичный или первичный), который отличается от аналогов высокой плотностью, матовой поверхностью, устойчивостью к перегрузу и характерному шуршанию. В качестве основы для данных изделии могут быть использованы следующие виды пленки:

  • тонкие и полупрозрачные, используемые для производства пакетов с ручками и продукции, используемой для фасовки товаров;
  • полупрозрачные и окрашенные, в состав которых дополнительно вводится определенный краситель;
  • непрозрачные, являющиеся идеальным вариантом для нанесения графических изображении или логотипов заказчика.

ПНД ПАКЕТЫ выпускаются в следующих видах:

  • майка, которая является одной из самых практичных разновидностей упаковки с ручками,
  • «банан», отличающиеся повышенной «грузоподъемностью»;
  • фасовочный пакет, который активно используется для массовой торговли продовольственных и непродовольственных товаров.

Современные возможности технологических процессов дают возможность модифицировать фасовочные пакеты под определенные условия использования. Например, перфорирование изделия, предназначенное для вентиляции продовольственных товаров.

Продажи

Главная отличительная черта упаковки из полимера низкого давления — возможность рекламировать бренд по низкой цене. На поверхность изделия наносится логотип, контактная информация и т.д. Стоимость данных пакетов зависит от сложности логотипа, размера и формы изделия, марки и вида используемого полиэтилена.

Поставками упаковки ПНД занимается большинство компании, связанных с производством и продажей упаковочных материалов. Полиэтиленовая упаковка с логотипом проводится на заказ и определенным тиражом. Рекомендуем для заказа пакетов оптом обратиться на сайт компании "Интегра-Трейд".

# Бизнес

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