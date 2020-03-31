Индексацию пенсий в Украине могут перенести из-за карантина: что об этом известно

Алексей Вольцев

Индексацию пенсий, которую пообещало украинцам новое правительство Дениса Шмыгаля, могут не провести в апреле из-за того, что Верховная Рада не приняла закон об изменениях в госбюджет.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, пока правительство работает «на том ресурсе, который есть». Но Министерство социальной политики ищет возможность проиндексировать пенсии уже в апреле.

Премьер добавил, что после принятия Радой законопроекта № 3279 о внесении изменений в госбюджет на 2020 год состоится «обещанная выплата дополнительных средств пенсионерам».

Шмыгаль отметил, что из стабилизационного фонда борьбы с коронавирусом будут также финансировать поддержку людей, потерявших работу.

В утвержденном госбюджете на 2020 год на выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, заложено 172,5 млрд гривен, с предлагаемыми изменениями сумма составит 192, 2 млрд. гривен.

Напомним, 30 марта на внеочередном заседании Верховная Рада направила изменения в госбюджет на 2020 год на повторное первое чтение. В то же время депутаты проголосовали за «закон о банках» и открытие рынка земли, а также поддержали кадровые назначения.