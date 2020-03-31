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Источник: утверждение в России РОП перенесли на осень

Источник: утверждение в России РОП перенесли на осень
Концепция расширенной ответственности производителя (РОП) в России будет принята осенью, а не весной, как планировалось ранее, сообщил РИА Новости источник в российском правительстве, знакомый с ситуацией.

"Сроки разработки и принятия концепции РОП перенесены на осень", - сказал собеседник агентства.

Ранее сроки принятия РОП перенесли на март, но доработанный и согласованный со всеми заинтересованными сторонами вариант так и не был представлен в правительство.


Минприроды сместило акценты с разработки РОП на помощь региональным операторам, которые могут прекратить работу с отходами из-за грозящих им банкротств.
# Россия
По материалам: ria.ru

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