Источник: утверждение в России РОП перенесли на осень

Влада Некрасова

Концепция расширенной ответственности производителя (РОП) в России будет принята осенью, а не весной, как планировалось ранее, сообщил РИА Новости источник в российском правительстве, знакомый с ситуацией.

"Сроки разработки и принятия концепции РОП перенесены на осень", - сказал собеседник агентства.

Ранее сроки принятия РОП перенесли на март, но доработанный и согласованный со всеми заинтересованными сторонами вариант так и не был представлен в правительство.

Минприроды сместило акценты с разработки РОП на помощь региональным операторам, которые могут прекратить работу с отходами из-за грозящих им банкротств.