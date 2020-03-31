Италия не достигла пика по заражениям коронавирусом, считает эксперт

Лидия Мартынова

Бывший министр здравоохранения Италии Джироламо Сиркья заявил РИА Новости, что страна еще не достигла пика заражений новым коронавирусом, болезнь все еще развивается.

"Я думаю, что пик еще не достигнут... Болезнь все еще развивается", - заявил Сиркья.

По его словам, феномен этого заболевания появился не в один определенный момент, поэтому нельзя точно сказать, когда именно все закончится.

Сидим по домам, себя и других бережем. Города во время пандемии© AFP 2020 / Alberto Pizzoli

Первое место в Европе по распространению коронавируса — у Италии. "В центре Рима совсем пусто. Карантин ввели 10 марта, но уже двумя днями ранее Колизей и все музеи под открытым небом, включая Форум, закрылись", — рассказала местная жительница Милена Бахвалова.

Карантинные меры в столице усиливали постепенно. Сначала власти запретили выезжать за пределы города, и многие римляне посчитали, что внутри передвигаться можно. В это же время прекратили работу бассейны, спортклубы. Прогулки на открытом воздухе рекомендовались при условии соблюдения дистанции в один метр. Горожане отправились в парки. Но уже через день закрыли доступ и туда — на аллеях собиралось слишком много людей.

Сейчас все должны сидеть по домам. Разрешается выходить только в ближайший супермаркет или аптеку.

1 из 13

Первое место в Европе по распространению коронавируса — у Италии. "В центре Рима совсем пусто. Карантин ввели 10 марта, но уже двумя днями ранее Колизей и все музеи под открытым небом, включая Форум, закрылись", — рассказала местная жительница Милена Бахвалова.

Карантинные меры в столице усиливали постепенно. Сначала власти запретили выезжать за пределы города, и многие римляне посчитали, что внутри передвигаться можно. В это же время прекратили работу бассейны, спортклубы. Прогулки на открытом воздухе рекомендовались при условии соблюдения дистанции в один метр. Горожане отправились в парки. Но уже через день закрыли доступ и туда — на аллеях собиралось слишком много людей.

Сейчас все должны сидеть по домам. Разрешается выходить только в ближайший супермаркет или аптеку.

© AFP 2020 / Alberto Pizzoli© REUTERS / Manuel Silvestri

"Венецианцы не помнят такой тишины и безлюдья на городских улицах, здесь даже в низкий зимний сезон были толпы туристов", — рассказала гид Эля Шляхтина.

После введения 9 марта ограничений на передвижение по стране и карантинных мер в городе нет не только путешественников — нечасто встретишь и местных жителей, говорит экскурсовод Кристина Самылина. "Покидать дом можно, только чтобы сходить на работу, в аптеку, продуктовый магазин или выгулять собаку", — объясняет она.

Вода в каналах стала прозрачной, по пустым мостовым прогуливаются птицы.

2 из 13

"Венецианцы не помнят такой тишины и безлюдья на городских улицах, здесь даже в низкий зимний сезон были толпы туристов", — рассказала гид Эля Шляхтина.

После введения 9 марта ограничений на передвижение по стране и карантинных мер в городе нет не только путешественников — нечасто встретишь и местных жителей, говорит экскурсовод Кристина Самылина. "Покидать дом можно, только чтобы сходить на работу, в аптеку, продуктовый магазин или выгулять собаку", — объясняет она.

Вода в каналах стала прозрачной, по пустым мостовым прогуливаются птицы.

© REUTERS / Manuel Silvestri© AFP 2020 / Francois Nascimbeni

Площадь перед Реймсским собором (Notre-Dame de Reims) обычно многолюдна. Посмотреть на 2,3 тысячи статуй, украшающих храм, в этот французский город ежедневно приезжали тысячи туристов. Но на прошлой неделе, с 16 марта, власти серьезно ограничили передвижение граждан. Теперь многие работают из дома. В стране введен карантин.

По последним данным, во Франции 22,6 тысячи заразившихся коронавирусом, 1,1 тысячи человек скончались.

3 из 13

Площадь перед Реймсским собором (Notre-Dame de Reims) обычно многолюдна. Посмотреть на 2,3 тысячи статуй, украшающих храм, в этот французский город ежедневно приезжали тысячи туристов. Но на прошлой неделе, с 16 марта, власти серьезно ограничили передвижение граждан. Теперь многие работают из дома. В стране введен карантин.

По последним данным, во Франции 22,6 тысячи заразившихся коронавирусом, 1,1 тысячи человек скончались.

© AFP 2020 / Francois Nascimbeni© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанк

Париж тоже непривычно малолюден. "Как и вся страна, я на карантине, на улицу не выхожу", — рассказала гид Ирина Бюшон. Покидать квартиры парижанам не рекомендовано, если только нет уважительных причин, указанных в специальной расписке. "Первое нарушение обойдется в 135 евро штрафа, второе — в 350, — поясняет экскурсовод. — Третья "самоволка" может стоить в десять раз дороже, откроют судебное дело. Поэтому сидим по домам, себя и других бережем".

4 из 13

Париж тоже непривычно малолюден. "Как и вся страна, я на карантине, на улицу не выхожу", — рассказала гид Ирина Бюшон. Покидать квартиры парижанам не рекомендовано, если только нет уважительных причин, указанных в специальной расписке. "Первое нарушение обойдется в 135 евро штрафа, второе — в 350, — поясняет экскурсовод. — Третья "самоволка" может стоить в десять раз дороже, откроют судебное дело. Поэтому сидим по домам, себя и других бережем".

© РИА Новости / Доминик БутенПерейти в фотобанк© РИА Новости / Эдуард Эрбен / Перейти в фотобанк

Несмотря на действующий до 1 апреля режим чрезвычайного положения, в Чехии зарегистрировано почти 1,4 тысячи случаев COVID-19, три человека умерли, восемь — выздоровели. Госпитализирован каждый десятый заболевший. Пятая их часть нуждается в интенсивной терапии. Остальные лечатся дома.

Гражданам запрещено выходить на улицу без крайней необходимости, поэтому на улицах Праги пусто, многие на карантине.

"Мы не выходим из квартиры, еду заказываем в супермаркете на дом. Наша семья — на трехнедельном карантине, поскольку один из родственников приехал из Лондона, заболел и заразил всех, — рассказала жительница чешской столицы Кристина Мельник. — Лечились дома, болезнь протекала бессимптомно, как и у соседей, хотя они преклонного возраста".

По ее словам, когда число заболевших увеличилось и обозначилась перспектива карантина, в магазинах начался ажиотаж: "Скупали все. Я видела тележки с десятком упаковок туалетной бумаги, брали по несколько пачек муки, макарон и килограммы мяса".

5 из 13

Несмотря на действующий до 1 апреля режим чрезвычайного положения, в Чехии зарегистрировано почти 1,4 тысячи случаев COVID-19, три человека умерли, восемь — выздоровели. Госпитализирован каждый десятый заболевший. Пятая их часть нуждается в интенсивной терапии. Остальные лечатся дома.

Гражданам запрещено выходить на улицу без крайней необходимости, поэтому на улицах Праги пусто, многие на карантине.

"Мы не выходим из квартиры, еду заказываем в супермаркете на дом. Наша семья — на трехнедельном карантине, поскольку один из родственников приехал из Лондона, заболел и заразил всех, — рассказала жительница чешской столицы Кристина Мельник. — Лечились дома, болезнь протекала бессимптомно, как и у соседей, хотя они преклонного возраста".

По ее словам, когда число заболевших увеличилось и обозначилась перспектива карантина, в магазинах начался ажиотаж: "Скупали все. Я видела тележки с десятком упаковок туалетной бумаги, брали по несколько пачек муки, макарон и килограммы мяса".

© РИА Новости / Эдуард ЭрбенПерейти в фотобанк© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанк

В США выявлено почти 55 тысяч случаев инфицирования, 763 пациента умерли.

Почти половина заболевших — 25,6 тысячи — жители Нью-Йорка. Власти рекомендовали не появляться на улице без значимых причин — только для занятий физкультурой, визитов в продуктовые магазины, аптеки, к врачу. Сотрудников компаний призвали работать из дома. Чиновники просят граждан в общественных местах соблюдать дистанцию в шесть футов (1,83 метра), полиция следит, чтобы прохожие на улицах не скапливались.

6 из 13

В США выявлено почти 55 тысяч случаев инфицирования, 763 пациента умерли.

Почти половина заболевших — 25,6 тысячи — жители Нью-Йорка. Власти рекомендовали не появляться на улице без значимых причин — только для занятий физкультурой, визитов в продуктовые магазины, аптеки, к врачу. Сотрудников компаний призвали работать из дома. Чиновники просят граждан в общественных местах соблюдать дистанцию в шесть футов (1,83 метра), полиция следит, чтобы прохожие на улицах не скапливались.

© РИА Новости / Брайан СмитПерейти в фотобанк© AFP 2020 / Patricia De Melo Moreira

С 19 марта по 2 апреля в Португалии действует режим чрезвычайной ситуации, госграница закрыта, все мероприятия, концерты и выставки перенесены на другие даты. "В Лиссабоне и других городах не работают музеи, — говорит гид Ольга Грязнова. — Как и многие рестораны, кафе, ночные бары, дискотеки".

Правительство призывает население по возможности оставаться дома. Очень странно выглядят безлюдные площади и смотровые площадки столицы страны, в обычное время всегда заполненные туристами.

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С 19 марта по 2 апреля в Португалии действует режим чрезвычайной ситуации, госграница закрыта, все мероприятия, концерты и выставки перенесены на другие даты. "В Лиссабоне и других городах не работают музеи, — говорит гид Ольга Грязнова. — Как и многие рестораны, кафе, ночные бары, дискотеки".

Правительство призывает население по возможности оставаться дома. Очень странно выглядят безлюдные площади и смотровые площадки столицы страны, в обычное время всегда заполненные туристами.

© AFP 2020 / Patricia De Melo Moreira© AFP 2020 / Patricia De Melo Moreira

"Португальцы очень ответственно относятся к карантину и стараются без особой надобности не покидать жилище, — отмечает Ольга. — Хотя в первый день, когда учебные заведения закрылись, многие студенты отправились отдыхать к океану. Власти негодовали".

После этого случая полицейские стали патрулировать пляжи и улицы города, вспоминает она.

8 из 13

"Португальцы очень ответственно относятся к карантину и стараются без особой надобности не покидать жилище, — отмечает Ольга. — Хотя в первый день, когда учебные заведения закрылись, многие студенты отправились отдыхать к океану. Власти негодовали".

После этого случая полицейские стали патрулировать пляжи и улицы города, вспоминает она.

© AFP 2020 / Patricia De Melo Moreira© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

В Польше 901 заболевший, десять погибли. В стране введен режим эпидемии: границы закрыты, международное транспортное сообщение прекращено, введены ограничения на внутреннее передвижение. Жители могут выходит из дома в магазин, аптеку или на прогулку с собакой.

Улицы городов опустели, транспорт ходит редко. "С 20 марта не работают образовательные и культурные учреждения, рестораны, кафе, торговые центры, парки и детские площадки, — сообщила гид Наталья Кучинская. — Функционируют только продуктовые и строительные магазины, аптеки и заправки". По словам собеседника агентства, запрещено посещать пациентов в больницах, массовые мероприятия отменены, собираться можно максимум вдвоем. Туристов нет, закрыты музеи, галереи и 90 процентов отелей.

Предполагается, что ограничения будут действовать как минимум до 11 апреля — католической Пасхи. "Пока сохраняется дата президентских выборов — 10 мая, что вызывает недоумение у многих поляков", — добавляет экскурсовод.

Она поясняет: более 60 тысяч граждан — на принудительном карантине, но многие самоизолируются добровольно. В соцсетях постоянно предлагают помощь находящимся на карантине, соседи готовы купить и доставить продукты, лекарства.

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В Польше 901 заболевший, десять погибли. В стране введен режим эпидемии: границы закрыты, международное транспортное сообщение прекращено, введены ограничения на внутреннее передвижение. Жители могут выходит из дома в магазин, аптеку или на прогулку с собакой.

Улицы городов опустели, транспорт ходит редко. "С 20 марта не работают образовательные и культурные учреждения, рестораны, кафе, торговые центры, парки и детские площадки, — сообщила гид Наталья Кучинская. — Функционируют только продуктовые и строительные магазины, аптеки и заправки". По словам собеседника агентства, запрещено посещать пациентов в больницах, массовые мероприятия отменены, собираться можно максимум вдвоем. Туристов нет, закрыты музеи, галереи и 90 процентов отелей.

Предполагается, что ограничения будут действовать как минимум до 11 апреля — католической Пасхи. "Пока сохраняется дата президентских выборов — 10 мая, что вызывает недоумение у многих поляков", — добавляет экскурсовод.

Она поясняет: более 60 тысяч граждан — на принудительном карантине, но многие самоизолируются добровольно. В соцсетях постоянно предлагают помощь находящимся на карантине, соседи готовы купить и доставить продукты, лекарства.

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанк© AFP 2020 / Tang Chhin Sothy

До двадцатых чисел марта Камбоджа была заполнена туристами, пока у них на родине не закрыли границы. Большинство отдыхающих попадали сюда через Вьетнам или Таиланд. Когда эти страны закрыли въезд, поток приезжих резко снизился, рассказывает частный гид Александр Шлотов.

"В Сиемреапе (городе, расположенном недалеко от знаменитого Ангкор-Вата) спокойно: люди танцуют, гуляют, ходят в магазины, кафе, массажные салоны, — описывает он обстановку. — Храм не закрыт, его посещают и местные, и не выехавшие из страны иностранцы".

Посетителям магазинов и ресторанов сбрызгивают руки дезинфектором, обслуживают в масках. Тут они у всех цветные, и носят их неделями, не стирая, добавляет гид.

10 из 13

До двадцатых чисел марта Камбоджа была заполнена туристами, пока у них на родине не закрыли границы. Большинство отдыхающих попадали сюда через Вьетнам или Таиланд. Когда эти страны закрыли въезд, поток приезжих резко снизился, рассказывает частный гид Александр Шлотов.

"В Сиемреапе (городе, расположенном недалеко от знаменитого Ангкор-Вата) спокойно: люди танцуют, гуляют, ходят в магазины, кафе, массажные салоны, — описывает он обстановку. — Храм не закрыт, его посещают и местные, и не выехавшие из страны иностранцы".

Посетителям магазинов и ресторанов сбрызгивают руки дезинфектором, обслуживают в масках. Тут они у всех цветные, и носят их неделями, не стирая, добавляет гид.

© AFP 2020 / Tang Chhin Sothy© REUTERS / Kham

Обычно многолюдные пляжи во Вьетнаме сейчас пусты.

Страна с 18 марта на 30 дней прекратила выдачу разрешений на въезд иностранным гражданам и ввела на этот период обязательные медицинские справки об отсутствии заражения коронавирусом для всех, у кого есть право на безвизовый въезд. К их числу относятся и граждане Российской Федерации, при этом авиасообщение между Россией и Вьетнамом приостановлено.

11 из 13

Обычно многолюдные пляжи во Вьетнаме сейчас пусты.

Страна с 18 марта на 30 дней прекратила выдачу разрешений на въезд иностранным гражданам и ввела на этот период обязательные медицинские справки об отсутствии заражения коронавирусом для всех, у кого есть право на безвизовый въезд. К их числу относятся и граждане Российской Федерации, при этом авиасообщение между Россией и Вьетнамом приостановлено.

© REUTERS / Kham© AP Photo / Firdia Lisnawati

Около двух тысяч туристов из Китая, США и стран Европы обратились к властям Бали с просьбой о продлении виз, поскольку они не могут или не хотят возвращаться домой. Тем более что границы почти везде закрыты.

Но большинство путешественников все же уехали, пляжи опустели.

В Индонезии — около 800 зараженных, 58 умерли. Запрещены массовые мероприятия, полиция следит, чтобы в кафе, магазинах и на улицах не было большого скопления людей.

12 из 13

Около двух тысяч туристов из Китая, США и стран Европы обратились к властям Бали с просьбой о продлении виз, поскольку они не могут или не хотят возвращаться домой. Тем более что границы почти везде закрыты.

Но большинство путешественников все же уехали, пляжи опустели.

В Индонезии — около 800 зараженных, 58 умерли. Запрещены массовые мероприятия, полиция следит, чтобы в кафе, магазинах и на улицах не было большого скопления людей.

© AP Photo / Firdia Lisnawati© REUTERS / Soe Zeya Tun

Таиланд — лидер спроса у российских туристов, выбирающих пляжный отдых зимой, — сегодня планирует объявить чрезвычайное положение из-за коронавируса. К 25 марта в стране было выявлено 827 зараженных, четверо скончались.

Власти просят жителей не выходить из дома, а если это невозможно, то чаще мыть руки, носить маску в общественных местах, соблюдать дистанцию при общении в один-два метра.

Двадцать первого марта страна закрыла пограничные переходы. Попасть сюда по воздуху тоже почти невозможно — большинство российских авиакомпаний прекратили полеты.

13 из 13

Таиланд — лидер спроса у российских туристов, выбирающих пляжный отдых зимой, — сегодня планирует объявить чрезвычайное положение из-за коронавируса. К 25 марта в стране было выявлено 827 зараженных, четверо скончались.

Власти просят жителей не выходить из дома, а если это невозможно, то чаще мыть руки, носить маску в общественных местах, соблюдать дистанцию при общении в один-два метра.

Двадцать первого марта страна закрыла пограничные переходы. Попасть сюда по воздуху тоже почти невозможно — большинство российских авиакомпаний прекратили полеты.

© REUTERS / Soe Zeya Tun1 из 13

Первое место в Европе по распространению коронавируса — у Италии. "В центре Рима совсем пусто. Карантин ввели 10 марта, но уже двумя днями ранее Колизей и все музеи под открытым небом, включая Форум, закрылись", — рассказала местная жительница Милена Бахвалова.

Карантинные меры в столице усиливали постепенно. Сначала власти запретили выезжать за пределы города, и многие римляне посчитали, что внутри передвигаться можно. В это же время прекратили работу бассейны, спортклубы. Прогулки на открытом воздухе рекомендовались при условии соблюдения дистанции в один метр. Горожане отправились в парки. Но уже через день закрыли доступ и туда — на аллеях собиралось слишком много людей.

Сейчас все должны сидеть по домам. Разрешается выходить только в ближайший супермаркет или аптеку.

© AFP 2020 / Alberto Pizzoli2 из 13

"Венецианцы не помнят такой тишины и безлюдья на городских улицах, здесь даже в низкий зимний сезон были толпы туристов", — рассказала гид Эля Шляхтина.

После введения 9 марта ограничений на передвижение по стране и карантинных мер в городе нет не только путешественников — нечасто встретишь и местных жителей, говорит экскурсовод Кристина Самылина. "Покидать дом можно, только чтобы сходить на работу, в аптеку, продуктовый магазин или выгулять собаку", — объясняет она.

Вода в каналах стала прозрачной, по пустым мостовым прогуливаются птицы.

© REUTERS / Manuel Silvestri3 из 13

Площадь перед Реймсским собором (Notre-Dame de Reims) обычно многолюдна. Посмотреть на 2,3 тысячи статуй, украшающих храм, в этот французский город ежедневно приезжали тысячи туристов. Но на прошлой неделе, с 16 марта, власти серьезно ограничили передвижение граждан. Теперь многие работают из дома. В стране введен карантин.

По последним данным, во Франции 22,6 тысячи заразившихся коронавирусом, 1,1 тысячи человек скончались.

© AFP 2020 / Francois Nascimbeni4 из 13

Париж тоже непривычно малолюден. "Как и вся страна, я на карантине, на улицу не выхожу", — рассказала гид Ирина Бюшон. Покидать квартиры парижанам не рекомендовано, если только нет уважительных причин, указанных в специальной расписке. "Первое нарушение обойдется в 135 евро штрафа, второе — в 350, — поясняет экскурсовод. — Третья "самоволка" может стоить в десять раз дороже, откроют судебное дело. Поэтому сидим по домам, себя и других бережем".

© РИА Новости / Доминик БутенПерейти в фотобанк5 из 13

Несмотря на действующий до 1 апреля режим чрезвычайного положения, в Чехии зарегистрировано почти 1,4 тысячи случаев COVID-19, три человека умерли, восемь — выздоровели. Госпитализирован каждый десятый заболевший. Пятая их часть нуждается в интенсивной терапии. Остальные лечатся дома.

Гражданам запрещено выходить на улицу без крайней необходимости, поэтому на улицах Праги пусто, многие на карантине.

"Мы не выходим из квартиры, еду заказываем в супермаркете на дом. Наша семья — на трехнедельном карантине, поскольку один из родственников приехал из Лондона, заболел и заразил всех, — рассказала жительница чешской столицы Кристина Мельник. — Лечились дома, болезнь протекала бессимптомно, как и у соседей, хотя они преклонного возраста".

По ее словам, когда число заболевших увеличилось и обозначилась перспектива карантина, в магазинах начался ажиотаж: "Скупали все. Я видела тележки с десятком упаковок туалетной бумаги, брали по несколько пачек муки, макарон и килограммы мяса".

© РИА Новости / Эдуард ЭрбенПерейти в фотобанк6 из 13

В США выявлено почти 55 тысяч случаев инфицирования, 763 пациента умерли.

Почти половина заболевших — 25,6 тысячи — жители Нью-Йорка. Власти рекомендовали не появляться на улице без значимых причин — только для занятий физкультурой, визитов в продуктовые магазины, аптеки, к врачу. Сотрудников компаний призвали работать из дома. Чиновники просят граждан в общественных местах соблюдать дистанцию в шесть футов (1,83 метра), полиция следит, чтобы прохожие на улицах не скапливались.

© РИА Новости / Брайан СмитПерейти в фотобанк7 из 13

С 19 марта по 2 апреля в Португалии действует режим чрезвычайной ситуации, госграница закрыта, все мероприятия, концерты и выставки перенесены на другие даты. "В Лиссабоне и других городах не работают музеи, — говорит гид Ольга Грязнова. — Как и многие рестораны, кафе, ночные бары, дискотеки".

Правительство призывает население по возможности оставаться дома. Очень странно выглядят безлюдные площади и смотровые площадки столицы страны, в обычное время всегда заполненные туристами.

© AFP 2020 / Patricia De Melo Moreira8 из 13

"Португальцы очень ответственно относятся к карантину и стараются без особой надобности не покидать жилище, — отмечает Ольга. — Хотя в первый день, когда учебные заведения закрылись, многие студенты отправились отдыхать к океану. Власти негодовали".

После этого случая полицейские стали патрулировать пляжи и улицы города, вспоминает она.

© AFP 2020 / Patricia De Melo Moreira9 из 13

В Польше 901 заболевший, десять погибли. В стране введен режим эпидемии: границы закрыты, международное транспортное сообщение прекращено, введены ограничения на внутреннее передвижение. Жители могут выходит из дома в магазин, аптеку или на прогулку с собакой.

Улицы городов опустели, транспорт ходит редко. "С 20 марта не работают образовательные и культурные учреждения, рестораны, кафе, торговые центры, парки и детские площадки, — сообщила гид Наталья Кучинская. — Функционируют только продуктовые и строительные магазины, аптеки и заправки". По словам собеседника агентства, запрещено посещать пациентов в больницах, массовые мероприятия отменены, собираться можно максимум вдвоем. Туристов нет, закрыты музеи, галереи и 90 процентов отелей.

Предполагается, что ограничения будут действовать как минимум до 11 апреля — католической Пасхи. "Пока сохраняется дата президентских выборов — 10 мая, что вызывает недоумение у многих поляков", — добавляет экскурсовод.

Она поясняет: более 60 тысяч граждан — на принудительном карантине, но многие самоизолируются добровольно. В соцсетях постоянно предлагают помощь находящимся на карантине, соседи готовы купить и доставить продукты, лекарства.

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанк10 из 13

До двадцатых чисел марта Камбоджа была заполнена туристами, пока у них на родине не закрыли границы. Большинство отдыхающих попадали сюда через Вьетнам или Таиланд. Когда эти страны закрыли въезд, поток приезжих резко снизился, рассказывает частный гид Александр Шлотов.

"В Сиемреапе (городе, расположенном недалеко от знаменитого Ангкор-Вата) спокойно: люди танцуют, гуляют, ходят в магазины, кафе, массажные салоны, — описывает он обстановку. — Храм не закрыт, его посещают и местные, и не выехавшие из страны иностранцы".

Посетителям магазинов и ресторанов сбрызгивают руки дезинфектором, обслуживают в масках. Тут они у всех цветные, и носят их неделями, не стирая, добавляет гид.

© AFP 2020 / Tang Chhin Sothy11 из 13

Обычно многолюдные пляжи во Вьетнаме сейчас пусты.

Страна с 18 марта на 30 дней прекратила выдачу разрешений на въезд иностранным гражданам и ввела на этот период обязательные медицинские справки об отсутствии заражения коронавирусом для всех, у кого есть право на безвизовый въезд. К их числу относятся и граждане Российской Федерации, при этом авиасообщение между Россией и Вьетнамом приостановлено.

© REUTERS / Kham12 из 13

Около двух тысяч туристов из Китая, США и стран Европы обратились к властям Бали с просьбой о продлении виз, поскольку они не могут или не хотят возвращаться домой. Тем более что границы почти везде закрыты.

Но большинство путешественников все же уехали, пляжи опустели.

В Индонезии — около 800 зараженных, 58 умерли. Запрещены массовые мероприятия, полиция следит, чтобы в кафе, магазинах и на улицах не было большого скопления людей.

© AP Photo / Firdia Lisnawati13 из 13

Таиланд — лидер спроса у российских туристов, выбирающих пляжный отдых зимой, — сегодня планирует объявить чрезвычайное положение из-за коронавируса. К 25 марта в стране было выявлено 827 зараженных, четверо скончались.

Власти просят жителей не выходить из дома, а если это невозможно, то чаще мыть руки, носить маску в общественных местах, соблюдать дистанцию при общении в один-два метра.

Двадцать первого марта страна закрыла пограничные переходы. Попасть сюда по воздуху тоже почти невозможно — большинство российских авиакомпаний прекратили полеты.

© REUTERS / Soe Zeya Tun

"Я думаю, что все приложили огромные усилия, чтобы остановить эпидемию", - заявил Сиркья, отметив при этом, что основной проблемой как Италии, так и других стран Запада остается тот факт, что они не соблюдали международные рекомендации, чтобы подготовиться к происходящему.





"Нигде не производилось управление рисками, несмотря на постоянные рекомендации от главных международных властей и международных ведомств", - сказал Сиркья.

По его словам, проведение анализа рисков помогло бы понять, какие эпидемии существуют вокруг, и оценить возможность их влияния на свою страну.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.