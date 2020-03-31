Яна Рудковская о разводе Самойловой и Джигана: «Это все офигенно придуманный сценарий!»

Лидия Мартынова

Сегодня Оксана Самойлова ошарашила поклонников сообщением о расставании с супругом, с которым прожила десять лет. Модель заявила, что устала терпеть выходки и измены Джигана. Однако, по мнению продюсера, эта драма — всего лишь постановка ради заработка.

45-летняя Яна Рудковская высказалась относительно неожиданного поворота в семейной жизни пары Самойлова-Джиган. Она заявила, что знает истинную причину перемен и как продюсер искренне восхищена реализованной задумкой. «Это все офигенно придуманный сценарий! Канье Уэст тоже никогда не был примерным семьянином. Тимати очень верно подметил, что Джиган и Оксана главные ньюсмейкеры двух последних месяцев. Мы теперь все (даже те, кому они были всегда «до фонаря»), знаем каждый их чих, все переживания и «злодейства» Дениса (Джигана)», — написала она в личном Telegram-канале.

Рудковская также отметила, что рэпер не случайно публикует странные посты в Instagram. «Он как будто хочет доказать всем, какой он плохой муж и отец, — уверена звезда. — Когда мужик хочет сделать что-то плохое, он точно не будет демонстрировать это на глазах у всей страны, а сделает по-тихому, чтобы, не дай Бог, жена не спалила. Поэтому, зная Дениса достаточно давно, не верю, что у него настолько поехала крыша... Вот не верю вообще».





По словам продюсера, у рэпера негативное отношение к наркотикам и алкоголю, а его выходки — всего лишь часть хорошего пиар-плана. Яна считает, что супруги еще долго будут держать публику в напряжении, пока не смогут получить максимальную выгоду из семейного «реалити-шоу».

«От плохих мужиков четверых детей точно не рожают. Да и за десять лет, думаю, человека точно распознают и рассекречивают, — уверена Рудковская. —Теперь у них многомиллионные просмотры постов. У Оксаны добавился целый миллион подписчиков (не хило за два месяца). Каждый день начинается с ожидания: что же еще вытворит Джиган. Мы подсели на это и начали верить. Даже моя мама, которая еще в декабре знать не знала про их существование, уже сопереживает Оксане и пишет на ее странице слова поддержки. Что говорить про ярых поклонников! Пришло время на этом зарабатывать! Словом, я не верю, что у продуманного Дениса съехала крыша. Он очень неглупый парень, а Оксана тем более».

Рудковская уверена, что в конечном счете пара вновь воссоединится, и пожелала им успеха. «Я искренне желаю ребятам разорвать все рейтинги. Возможно информацию, которую мне дали, ошибочная. Поживем — увидим! Я очень хорошо отношусь к ребятам и снимаю шляпу перед Оксаниным терпением. Знаю, что любовь творит чудеса и почему-то очень верю в эту пару! Вот в них верю, а во все остальное — нет», — заключила она.

К слову, некоторые согласны с заявлением продюсера. Говорят, что Самойлова просто готовится к запуску собственной косметической линейки, а рэпер активно работает над новым альбомом. А вчера Тимати появился в футболке, на которой изображено лицо Джигана. Поклонники уже оценили оригинальный принт, и готовы его приобрести.

Фото: Instagram