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Экспорт ряда продуктов из ЕАЭС запретят из-за коронавируса

Экспорт ряда продуктов из ЕАЭС запретят из-за коронавируса
Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в свете пандемии COVID-19 приняла решение запретить вывоз из ЕАЭС ряда продуктов, в том числе гречки, ржи, риса, семян подсолнечника, до 30 июня, говорится в сообщении комиссии.

"По итогам заседания Коллегии ЕЭК, состоявшегося 31 марта, принято решение о введении "второго пакета" мер, направленных на установление временного запрета на вывоз из стран Евразийского экономического союза отдельных видов продовольственных товаров. Среди них – репчатый лук, чеснок, репа, рожь, рис, гречиха, просо, крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков, обрушенное гречневое зерно, готовые пищевые продукты из гречки, дробленые и недробленые соевые бобы и семена подсолнечника. Их вывоз запрещается на период до 30 июня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение вступит в силу по истечении 10 дней с даты его публикации на сайте Евразийской экономической комиссии.


стопкоронавирус.рф.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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