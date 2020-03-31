Экспорт ряда продуктов из ЕАЭС запретят из-за коронавируса
"По итогам заседания Коллегии ЕЭК, состоявшегося 31 марта, принято решение о введении "второго пакета" мер, направленных на установление временного запрета на вывоз из стран Евразийского экономического союза отдельных видов продовольственных товаров. Среди них – репчатый лук, чеснок, репа, рожь, рис, гречиха, просо, крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков, обрушенное гречневое зерно, готовые пищевые продукты из гречки, дробленые и недробленые соевые бобы и семена подсолнечника. Их вывоз запрещается на период до 30 июня", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение вступит в силу по истечении 10 дней с даты его публикации на сайте Евразийской экономической комиссии.
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