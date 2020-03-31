Элтон Джон, Билли Айлиш и другие музыканты устроили онлайн-концерт
Трансляция продолжалась четыре часа. Помимо самого певца зрители могли увидеть и услышать Билли Айлиш, Дэйва Грола, Билли Джо Армстронга, Мэрайю Кэри и других.
Thank you for everything, @eltonofficial ❤️ We love you!#iHeartConcertOnFOX pic.twitter.com/0PwD1h5v8I— iHeartRadio (@iHeartRadio) March 30, 2020
Бывший барабанщик Nirvana и вокалист Foo Fighters Дэйв Грол исполнил акустическую версию “My Hero”.
Перед песней он сказал: "Надеюсь, вы здоровы. Если вы кого-то любите, скажите им об этом, если вы кому-то благодарны, скажите им об этом. Я хочу посвятить эту песню всем людям, которые сейчас борются с пандемией и делают все, что могут, чтобы мы ее прожили без потерь".
Джо Билли Армстронг (Green Day) также начал с того, что мы все сейчас переживаем "тяжелые времена", и отметил, что для него большая "честь" участвовать в концерте. Он спел “Boulevard of Broken Dreams”.
Билли Айлиш и ее брат Финнеас исполнили акустическую версию хита "Bad Guy".
Мэрайя Кэри спела с помощью пианиста, который играл из своей домашней студии, композицию "Always Be My Baby”.