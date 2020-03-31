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Элтон Джон, Билли Айлиш и другие музыканты устроили онлайн-концерт

Элтон Джон, Билли Айлиш и другие музыканты устроили онлайн-концерт
. Сэр Элтон Джон уговорил известных музыкантов, не выходя из дома, принять участие в онлайн-концерте для сбора средств на борьбу с коронавирусом, сообщает NME.

Трансляция продолжалась четыре часа. Помимо самого певца зрители могли увидеть и услышать Билли Айлиш, Дэйва Грола, Билли Джо Армстронга, Мэрайю Кэри и других.

Бывший барабанщик Nirvana и вокалист Foo Fighters Дэйв Грол исполнил акустическую версию “My Hero”.

Перед песней он сказал: "Надеюсь, вы здоровы. Если вы кого-то любите, скажите им об этом, если вы кому-то благодарны, скажите им об этом. Я хочу посвятить эту песню всем людям, которые сейчас борются с пандемией и делают все, что могут, чтобы мы ее прожили без потерь".

Джо Билли Армстронг (Green Day) также начал с того, что мы все сейчас переживаем "тяжелые времена", и отметил, что для него большая "честь" участвовать в концерте. Он спел “Boulevard of Broken Dreams”.

Билли Айлиш и ее брат Финнеас исполнили акустическую версию хита "Bad Guy".

Мэрайя Кэри спела с помощью пианиста, который играл из своей домашней студии, композицию "Always Be My Baby”.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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